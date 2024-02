Son opciones que pueden ocurrir: MinInterior por informe del ELN sobre el proceso de paz

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre el informe de la Policía Nacional que indica que las estructuras del ELN están usando el proceso de paz con el Gobierno para fortalecer sus filas. Según el alto funcionario son opciones que pueden presentarse en medio de esta búsqueda de la paz total.

“Son opciones que pueden ocurrir. Nosotros creemos que cuando uno entra en un proceso de paz es para acabar una guerra, no para fortalecerse. Esa información la recibiremos en el Consejo de Seguridad”, dijo Velasco.

Entre tanto, el funcionario se refirió al paro armado decretado por el ELN en el departamento del Chocó que tiene confinados a cientos de personas.

“Hablaremos con el alto comisionado porque no se justifica que en el marco de uno ceses al fuego se hable de paros armados. Lo dijimos y lo queremos repetir, el cese al fuego no es sólo que el Ejército y la Policía no se enfrente con insurgencia, es que en la insurgencia respete al ciudadano. Es un cese de hostilidades contra la sociedad civil y un paro armado para nada es un cese de hostilidades, un paro armado evidentemente es amenazar a la gente para que no se pueda movilizar con armas”, agregó.

Finalmente, Velasco aseguró que los hombres del Ejército deben darle tranquilidad a los ciudadanos que están atemorizados por este tipo de anuncios.

“Sí se habla de un paro armado tiene que entrar el Ejército con toda su capacidad de acción a enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios”, concluyó.