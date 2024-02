Odebrecht: defensa del fiscal Daniel Hernández pidió la nulidad del proceso en su contra

La defensa del fiscal Daniel Hernández solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que se declare la nulidad de lo actuado en este proceso por considerar que la Fiscalía General de la Nación incurrió en varios errores desde el momento de la imputación de cargos.

Igualmente, el abogado defensor señaló que no se ofrecieron garantías al fiscal Hernández, quien está siendo procesado por las presuntas amenazas que habría proferido contra el exsenador Otto Bula.

Cabe recordar que hubo varias críticas a la formulación de imputación de cargos que se realizó ante el Tribunal Superior de Bogotá.

“Esta defensa y en nuestro criterio no se cumplieron los compromisos de legalidad y la Fiscalía no logró una respuesta coherente, presentaremos la nulidad de las actuaciones a partir de la imputación de cargos que después de formulada la acusación simplemente se reiteran las observaciones y así corresponderá solicitar la nulidad a partir de la imputación de cargos”, dijo el abogado defensor.

También dijo que los hechos jurídicamente relevantes no fueron narrados de manera debida por parte de la Fiscalía.

Entre tanto, el fiscal Hernández se pronunció en medio de la diligencia.

“Es muy difícil para mí poder ejercer una defensa en debida forma, cuando los hechos jurídicamente relevantes no me son claros y no he podido construir mi defensa”, señaló Hernández.

También dijo que no existe claridad sobre cuál fue la norma que violó al no tramitar unas órdenes de captura en medio de la investigación que se adelantaba por el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

“No se me informa qué le solicité al señor Otto Nicolás Bula Bula después de que lo amenacé”, dijo que no existe una claridad sobre qué fue lo que aparentemente hizo Hernández tras intimidar al exsenador considerado como testigo en ese caso de corrupción trasnacional.

Hernández además dijo que “es claro que los hechos jurídicamente relevantes no cumplen con la finalidad de comunicarme, que me quede claro, de que pueda ejercer mi legítima defensa, no sé ante qué me debo defender ante el criterio del señor fiscal sobre que esto, es prevaricato por omisión o si me debo defender frente al sentir de Otto Nicolás Bula Bula, al respecto de lo que se manifiesta como teoría del caso de la Fiscalía, ejecuté el día 22 de junio del año 2022, al interior del Búnker de la Fiscalía”.