La ONU ha venido perdiendo fuerza: expresidente Juan Manuel Santos

En medio de su participación en la Conferencia de Seguridad en Alemania, el expresidente Juan Manuel Santos compartió la posición que expusieron tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente Gustavo Petro frente a la falta de compromiso de muchos países con el cumplimiento de las resoluciones pactadas en la Organización.

“Lo que pasa es que el multilateralismo ha venido perdiendo fuerza, el hecho de que un país de los que tienen veto haya roto todas las normas de derecho internacional que supuestamente rige el multilateralismo y el mundo, pues eso ha tenido unas repercusiones en la credibilidad de las instituciones multilaterales de la ONU”, dijo Santos.

Añadiendo que “como dice el propio secretario general, la ONU ha venido perdiendo fuerza, hay movimientos en diferentes partes del mundo para renegociar el orden mundial porque dicen con bastante razón que lo que se negoció después de la segunda guerra está obsoleto”.

En ese mismo sentido, el exmandatario insistió que la única forma de recomponer el orden mundial y lograr esfuerzos para la paz es la implementación del diálogo.

“Hay que poner a los líderes mundiales a hablar, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no se hablan. Putin no se hablan con Biden, son presidentes de las dos naciones más poderosas. El presidente chino se habla con Biden, pero a regañadientes y viceversa. Hay muchos países que no se hablan con otros. Eso es lo que ha debilitado totalmente la estructura mundial, porque como decía Nelson Mandela, el diálogo es el arma más poderosa que existe y sentarse a dialogar es como se solucionan los problemas”, concluyó.