Yo no espero que Mancuso venga con ánimo de venganza, sino a decir la verdad: Roy Barreras

Cartagena

Desde el Congreso Nacional de Municipios, el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, se refirió a la llegada al país del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

El embajador sostuvo que fue uno de los criminales más grandes que hubo en el país, quien, durante décadas, desató la muerte y la opresión en muchas regiones de Colombia; aseguró que hoy hay personajes como él que amenaza y extorsionan a los alcaldes y alcaldesas de Colombia.

A su vez, indicó que no puede repetirse en el país que, por temor, por miedo, por una equivocada estrategia, muchos políticos y gobernantes terminaron de cómplices del paramilitarismo.

El embajador del Reino Unido espera que la llegada de Mancuso sirva para que se conozca la verdad, no para vengarse de nadie, para que las víctimas tengan derecho sobre dónde están sus familiares desaparecidos, para que se pueda garantizar la no repetición.

“La llegada de Mancuso tiene que garantizar verdad para las víctimas y no solo eso, sino una llegada ejemplar para garantizar la no repetición. Hoy hay cientos de municipios amenazados por grupos criminales, que fueron tan criminales como fue el de Mancuso; lo que no puede ocurrir es que por presiones gobernantes locales terminen en complicidades con esos grupos criminales porque eso, gesto un fenómeno paramilitar terrible”, expresó Roy Barreras.

Añadió, “yo no espero, ni nadie, que Mancuso venga con ánimo de venganza ni a perjudicar a nadie, sino a decir la verdad para garantizar la no repetición. Esa es la principal tarea”.

“Mancuso tiene mucho que aportar en materia de verdad, pero también tiene un mensaje claro, su sola presencia. Cualquier miembro del estado senador, gobernador, alcalde, que tenga complicidad con grupos criminales, empero la violencia y eso termina en desangre”, puntualizó.

Roy Barreras fue enfático en decir que se avanza en el país en la paz total y se debe garantizar a los alcaldes seguridad.