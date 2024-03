John Poulos confesó que asesinó a Valentina Trespalacios: así fue su declaración

John Poulos confesó en la tarde de este miércoles 6 de marzo que asesinó a Valentina Trespalacios de 21 años, con la que sostuvo una relación sentimental durante nueve meses.

Vestido de negro, con camisa blanca y corbata azul oscuro de rayas, el estadounidense declaró en el juicio que se adelanta en su contra por el feminicidio de la reconocida DJ, ocurrido el domingo 22 de enero de 2023, en un apartamento del norte de Bogotá.

Durante su intervención reconoció que consumió drogas y dijo que supuestamente Valentina también lo hizo, por ello el abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas (familia de Trespalacios), se mostró indignado y aseguró que es injusto hablar de la joven que murió de manera violenta y que, además, padeció fuertes golpes, según el dictamen forense.

Declaración de Poulos

Poulos, durante su intervención, dijo que conoció a la víctima a través de la red social de Tinder y que se enamoró de ella.

También señaló que, supuestamente, sostuvieron relaciones sexuales y que era habitual para ellos usar juguetes sexuales.

Con la ayuda de un traductor, Poulos respondió a las preguntas que le hizo su abogado defensor, refiriéndose a un cable que aparentemente usaban para sus encuentros íntimos.

“No se volteaba (Valentina) y así quedaba libre. Lo que creo que pasó es que, por lo que lo habíamos usado en ese día varias veces. Después estaba (John Poulos) inducido por las drogas y el alcohol, no sé qué pasó, no sé si yo lo hice, o ella lo hizo, y cuando desperté, ella aún lo tenía en su cuello (el cable)”.

Pregunta: ¿Por qué no se encontró el elemento?

“Lo que pasó fue que yo lo boté (el cable), como se puede ver en las fotos en las que Valentina está cortando las lineas, había un cuchillo de mango amarillo. Yo lo cogí y le corté el cable, pero revisé el pulso y estaba muerta”, afirmó Poulos.

Posteriormente, Poulos narró que se despertó sobre las 7:00 de la mañana.

“Yo no estoy seguro, según los videos, veo que me despierto a las 7:00 de la mañana y tomé una ducha no muy larga, alrededor de las 7:10″.

Pregunta: ¿Qué pasó después de notar que Valentina no respondía?

“Quedé destruido. Yo a ella la amaba. Había estado con ella 9 meses, había hablado con ella todos los días. Imagínense matar a alguien que uno ama, es un horrible sentimiento”.

Afirmó también que “la habitación me daba vueltas. Había consumido muchas drogas, entonces era como si un cañón me estuviera disparando”, aseguró Poulos.