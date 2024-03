‘Patria o Petro, esa es la protesta’: el reclamo de Josías Fiesco, líder activista del CD

En diálogo con Sigue La W, Josías Fiesco, coordinador de activismo y militancia del Centro Democrático, explicó las razones por las cuales salió a marchar en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro:

“La escases de insulina en Colombia es muy preocupante porque de ahí dependen 1 millón 700 mil colombianos que podrían ver muy complicada su salud en los próximos 30 días. También la indignación que genera el derroche de esos mil millones de pesos que gasta cada mes la primera dama”, aseguró.

Añadiendo que otro de sus motivos es la inseguridad, “la delincuencia en las calles es impresionante, y por eso el ciudadano de a pie está casi secuestrado en sus casas y este fue un espacio para expresarse. Mi discurso fue ‘Patria o Petro’”.

Fiesco, uno de los promotores de las movilizaciones en contra del actual Gobierno, responsabilizó al presidente incluso del regreso de Mancuso a Colombia, según ha dicho el partido Centro Democrático, como una estrategia en contra del expresidente Álvaro Uribe orquestada por el presidente Petro.

“No queremos continuar más en esta asfixia (…) cada anuncio del Gobierno termina siendo una burla al ciudadano, la presencia de Mancuso en las calles genera indignación y el ciudadano dice oiga cuándo termina esto, ya no aguanto más”, afirmó Josías Fiesco.

Sin embargo, el representante a la Cámara del Pacto Histórico Heráclito Landinez advirtió que varios de los reclamos que le hacen al presidente Gustavo Petro no son su responsabilidad, o incluso, no guardan coherencia política, pues como en el caso de Salvatore Mancuso, varios de los uribistas que hoy critican su regreso al país, aplaudieron al exjefe paramilitar cuando estuvo en el Congreso de la República.

“Dicen que están indignados porque Mancuso está en la calle, cuando Mancuso venía al Congreso de la República ese partido (Centro Democrático) lo aplaudía de pie, le trajeron manjares para que los disfrutara como si estuviera en un banquete y todos los congresistas a su alrededor (…) hay otra imprecisión de Josías Fiesco del CD y una mentira, y es que se ‘premia a los delincuentes con 1 millón de pesos’, pero uno de los requisitos para que los jóvenes puedan acceder a ese millón es que no tengan ninguna condena, ningún proceso penal y que además estén estudiando, no vamos a premiar a ningunos delincuentes, vamos a premiar jóvenes marginados para que se vinculen a procesos sociales”, reclamó el representante del Pacto Histórico.

Landinez aseguró que es respetuoso de las movilizaciones y que los reclamos de la oposición al Gobierno son un ejercicio democrático en el que Gustavo Petro también garantiza el derecho a la protesta:

“En las regiones como en Nariño salieron 50, 80, personas, es decir, las manifestaciones no son masivas, hay un tercio de la Plaza de Bolívar lleno, no es más, pero lo importante es que este Gobierno garantiza la movilización de los colombianos, protege a los colombianos que de alguna manera tienen algo que decirle al Gobierno y que la Policía no va a acatarlos como en otros momentos y gobiernos”, dijo.

Sin embargo, advirtió que el derecho a la protesta no da un lugar democrático a frases que han repetido las personas que se han movilizado contra el Gobierno.

“Como en las anteriores manifestaciones, no pueden decir que vamos a defenestrar al presidente de la República, es decir sacarlos, y que lo digan unos militares retirados que acompañan ese tipo de posiciones políticas en las calles es peligroso, tenemos que defender la democracia y la institucionalidad, el cargo del presidente de la República”, aseguró Landinez.

