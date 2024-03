Petro criticó a los medios de comunicación y los culpó de la violencia en el país

En medio de un evento en la Universidad Nacional, donde se anunció la primera piedra del edificio de Bellas Artes de la institución, el presidente Gustavo Petro criticó el trabajo de los medios de comunicación en el país, señalándolos de promover la violencia en Colombia y el mundo.

“El momento de la privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol; que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de esas emisoras, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana”, dijo.

El mandatario indicó que los medios muestran diferentes hechos de violencia como si fueran normales, sin ver más allá de la realidad.

“Hacen sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los más humildes es normal y no reacciona, no se despeluca, no se pellizca, cuando hoy, más que nunca, hay que pellizcarse”, concluyó.