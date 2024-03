Víctima de pirámide ganadera se enteró por W Radio y le reclamó a Felipe Rocha

La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías narró cómo una de las víctimas se enteró de la pirámide ganadera por una noticia de W Radio en marzo de 2023.

Se trata de Esteban Restrepo Londoño, quien aportó al negocio inexistente de ganado cerca de 200 millones de pesos.

Durante la audiencia en la que la juez acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Felipe Rocha Medina, quien sería el cerebro de la pirámide ganadera, mencionó como el afectado descubrió el engaño.

“Ya tenía eco esta situación (…). 22 de marzo 2023 me informa que tiene un cupo por 20 animales, yo no acepto porque me entero por noticias de La W que el señor Felipe Rocha estaba estafando a la gente”, menciona la juez que además aclara “ojo no es un chat es lo que dijo el señor”.

También aclaró que “no es solo el chat, para marzo 2023 aún el señor (Felipe Rocha Medina), según lo que dice Esteban, le informa que tiene un cupo más, pero que no acepta porque ya para ese momento pues sabía de toda la situación”.

W Radio contactó al abogado Juan Felipe Criollo, defensor de Esteban Restrepo Londoño, quien señaló que este ha sido un año extenuante para las víctimas y para sus representantes judiciales, que han buscado que se haga justicia.

Igualmente, la juez detalló lo que sucedió con John Armando Zorro, quien tanto en su extra-juicio como en la entrevista dijo que “el señor Rocha insistentemente me hablaba de los cupos”, la juez además dijo que “esa situación tiene respaldo en los chats, como se evidencia en uno de ellos (chats), donde Rocha le dice de incluso de manera jocosa: -vea si usted tiene plática por ahí para invertir, tranquilo-”.

Agregó, además, que “incluso estallado el escándalo al parecer o esta situación aún estaba ofreciendo (Felipe Rocha Medina) lotes de cabezas de ganado”.

Finalmente, mencionó un mensaje que enviaba Felipe Rocha Medina a los afectados, “estoy trabajando 24/7 para poder solucionar la situación pido disculpas”.