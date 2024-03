Continúan combates entre ELN y Clan del Golfo por disputa territorial en Chocó

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán de las Fuerzas Armadas adelanta operaciones tras los combates entre la subestructura ‘Pacífico’ del Clan del Golfo y el frente ‘Resistencia Cimarrón’ del ELN con el fin de contrarrestar su actuar delictivo y prevenir la afectación de la población civil en el municipio de Jurado, Chocó.

Como resultado de las operaciones se logró la entrega voluntaria de cuatro presuntos integrantes del ELN, entre ellos alias ‘Pineda’, presunto cabecilla de la comisión armada de este grupo, y alias ‘La Chola’, presunto integrante de la misma comisión, quienes recibieron atención médica primaria por parte de los enfermeros de combate militar y posteriormente fueron puestos a disposición del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional.

Una vez controlada el área de las confrontaciones entre estos dos Grupos Armados Organizados, las unidades militares registraron la zona general de Punta Ardita, donde se halló un área campamentaria de aproximadamente 30 metros con capacidad para albergar hasta 15 sujetos.

En este lugar, producto de los combates, se encontró el cuerpo sin vida de alias ‘Camilo’, quien sería el segundo cabecilla de la comisión armada de alias ‘Pineda’. Además, se hallaron cuatro fusiles, una pistola, 13 proveedores, 228 cartuchos de diferente calibre, una granada, dos celulares y ocho blondas de identificación del “ELN”.

En diciembre de 2023, por orden directa de alias ‘Yerson’, cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara del ELN, fueron enviadas dos comisiones armadas hacia el departamento del Chocó, una bajo el mando delictivo de alias ‘Pineda’ y la otra bajo el mando de alias ‘Román’. Con un total de 26 integrantes, este grupo criminal mantendría constantes confrontaciones bélicas con el Clan del Golfo por el control delictivo en el litoral Pacífico chocoano.

“El control y presencia permanente de las Fuerzas Militares, ha conllevado al proceso de desarticulación de las dos comisiones armadas del Grupo Armado Organizado ELN, con las capturas y entregas voluntarias de sus integrantes, afectando la estructura criminal y las economías ilícitas de este grupo en el Pacífico norte”.

“Ellos dicen que no van a entregar las armas”: exintegrante del ELN

Luego de que La W diera a conocer sobre la existencia de un documento que confirmaría que el ELN se estaría fortaleciendo en medio del proceso de paz que se adelanta con el Gobierno Nacional, W Radio conversó con un grupo de personas que recientemente se sometió a la justicia en el departamento de Chocó y que hacían parte del Frente de Guerra Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional.

Uno de ellos, en medio de su recuperación en un centro médico, en donde permanecía por temas de paludismo, antes de entregarse a la fuerza pública decidió hablar con La W y aseguró que hacía parte de una comunidad indígena cuando fue reclutado forzadamente a los 13 años.

Asimismo, confirmó que hay menores de edad que todavía siguen en las filas del ELN. “Me cansé, mucho trabajo y pienso en mi familia, en mi estudio, en todo, me iba a traer como siete, pero no se pudo la cosa está dura, yo tenía muchachos de 9, 13, 14 y 16 años, una prima mía también que quería venir”.

Además, señala que tuvo la oportunidad de conocer a varios cabecillas en el departamento del Chocó que son los que ordenan los secuestros y los paros armados, para evitar que el ‘Clan del Golfo’ entre a las zonas en disputa. “Omar, Mónica, Danilo, Mateo, Cholo, para secuestrar primero hacen la reunión y hacen el plan. El paro es para que el Ejército saque al ‘Clan del Golfo’ en la parte de arriba”.

Por eso, agrega que hay un fortalecimiento y el ELN es quien manda en algunas zonas del Chocó, en donde imponen horarios para la circulación de personas, de igual forma, relata que es poca la información que tienen sobre los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno Nacional. “Solo una vez nos informaron de un cese al fuego, pero es poco lo que sabemos, lo que se oye por los radios, pero no nos dicen nada, se quedan callados”.

Sin embargo, relata que “un mando me llamó y me dijo, que puede haber cese al fuego, pero las armas sino las van a entregar (…) ellos quieren andar como soldados, pero dicen que no van a entregar las armas, quieren andar relajados, se quieren fortalecer que crezcan, por ahí 300 o 400 hombres para ocupar zonas también. El Bajo Baudó y Juradó, colocan horario, de las 6:00 para allá no hay movimiento de la población; desde las 5:00 de la mañana se puede andar. Si usted toma trago por eso lo sancionan sino escucha dos veces lo matan”.

Por último, el sometido a la justicia finalizó diciendo que el Ejército de Liberación Nacional estaría moviendo armamento entre los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, pasando por el departamento del Chocó. Esto aprovechando el cese al fuego que permite que no puedan adelantarse operaciones contra el grupo armado.

Informe revela que ELN se estaría fortaleciendo

La W conoció en exclusiva un informe de inteligencia de la Policía Nacional que detalla las actividades del ELN en relación con sus estrategias de financiamiento, operaciones de información y “escalada terrorista”. Según el documento, estas acciones tienen como objetivo fortalecer sus capacidades militares, “socavar la legitimidad de la fuerza pública y obstaculizar los esfuerzos del Gobierno en el proceso de paz”.

El informe, se divide en tres partes, la primera de ellas es la estrategia de financiamiento: “según nuestras fuentes de inteligencia, el grupo terrorista ELN está planeando generar una estrategia de financiamiento utilizando recursos del Estado”.

“Pretenden canalizar estos recursos para fortalecer sus capacidades militares, especialmente en entrenamiento y proselitismo armado. Se ha observado un aumento en la participación de la organización en actividades ilegales, como el narcotráfico y la extorsión, con el fin de obtener fondos para financiar sus operaciones”, agrega el informe conocido por La W.

“Existen evidencias de que el ELN ha utilizado el proceso de paz como un medio para ganar tiempo y fortalecer sus capacidades militares. A través de negociaciones y acuerdos de cese al fuego, el grupo ha logrado reducir la presión militar sobre sus estructuras, permitiéndoles reorganizarse y consolidarse”.

“Se ha observado cómo el ELN ha buscado aprovechar los recursos y programas del gobierno destinados al desarrollo social y económico de las regiones afectadas por su presencia. A través de la implementación de proyectos comunitarios y la participación en programas gubernamentales, el grupo terrorista ha obtenido beneficios económicos y se ha infiltrado en áreas estratégicas”.

Estos recursos han sido utilizados dice el informe, para financiar sus actividades terroristas y para aumentar su influencia en los centros de poder, permitiéndoles fortalecer su presencia en zonas clave y expandir su control territorial.

“Según nuestros análisis, el ELN ha diseñado un plan estratégico para fortalecerse en los centros de poder del país. A través de la infiltración en instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y movimientos políticos, el grupo busca ejercer influencia y obtener información privilegiada que pueda facilitar sus operaciones terroristas”.