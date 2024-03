“Hablo inglés fluidamente, pero este tema es muy técnico”: presidente de la CCT

En diálogo con Sigue La W, Julián Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, se refirió a las denuncias de presuntas irregularidades en sobrecostos, contratos direccionados y otras más del revisor fiscal Jorge Puin, y contestó a los cuestionamientos sobre su gestión por parte de cinco miembros de la junta directiva.

“Las denuncias son falsas. Como medio de comunicación, su función es informar. Hemos respetado la ley (…) así me haya equivocado, no me arrepiento en lo más mínimo, defendí la Cámara”, aseguró Julián Galvis sobre la terminación del contrato a su revisor fiscal, Jorge Puin.

Galvis también habló de los estatutos de la Cámara de Comercio, por lo que saludó en inglés pero se negó a entregar respuestas “técnicas” en este idioma.

“Lamento informar que eso no dice el estatuto. Hablo inglés fluidamente, por supuesto (…) pero este es un tema muy técnico y no quiero confundir a la gente. ¿Quería que hablara en inglés? Eso hice”, aseguró el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja.

La junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja citó a una reunión de urgencia para evaluar estas denuncias, las cuales están basadas en el informe publicado por el revisor fiscal Jorge Puin y por el cual fue finalizado su contrato, al parecer, de manera irregular.

Galvis dijo a la junta directiva que el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, le dio “vía libre” para, según él, “tomas las acciones pertinentes“con el revisor fiscal.

A su vez, el superintendente Escobar desmintió a Galvis en los micrófonos de Sigue La W, aunque Galvis insistió que Escobar no lo desmintió a él sino a los periodistas.