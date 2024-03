“Revisor fiscal filtró preguntas de debate electoral a políticos”: presidente de la CCT

En medio del escándalo por presuntas irregularidades y corrupción en la Cámara de Comercio de Tunja durante la administración de Julián Galvis, el presidente ejecutivo habló en Sigue La W y aseguró que terminó el contrato de su revisor fiscal Jorge Puin, por supuesto favorecimiento a políticos de Miraflores previo a un debate electoral de la Cámara el 23 de septiembre de 2023.

“Así yo haya fallado en la terminación del contrato del revisor fiscal, no me arrepiento, porque lo único que esta Cámara hizo fue salvaguardar la democracia en un municipio como Miraflores y de una persona con esas calidades, que hizo lo que hizo, no merece estar en la Cámara de Comercio”, aseguró Galvis.

Galvis aseguró que las denuncias de supuesta corrupción son “inventadas”, aunque Jorge Puin ratificó que hay presuntos sobrecostos y fraccionamientos de contratos entre otras irregularidades que remitió a los entes de control.

Julián Galvis le hizo llegar a Sigue La W un audio donde queda en evidencia, según él, que el revisor fiscal Jorge Puin intentó filtrar las preguntas de un debate electoral de la Cámara a algunos políticos en Miraflores, Boyacá. Esta es la transcripción del audio:

-Miguel Moreno (jefe de prensa CCT): Aló?

-Jorge Puin (revisor fiscal): Q’hubo Miguel.

-Miguel Moreno: Hola Jorgito, ¿cómo vamos?

-Jorge Puin: ¿Qué más, bien o qué?

-Miguel Moreno: Bien, que pena con sumercé que no le pude contestar, estaba por allá arreglándome el cabello, le marqué ahorita y no me contestó.

-Jorge Puin: sí, sí, sí, fresco. ¿Cómo le fue? ¿Qué me pudo averiguar?

-Miguel Moreno: Pues bien Jorgito, ayer se reunieron, o bueno, nos reunimos para cuadrar eso.. pero el de Ramiriquí es el miércoles.

-Jorge Puin: Ramiriquí no, Miraflores.

-Miguel Moreno: ¿Miraflores?

-Jorge Puin: Sí.

Miguel Moreno: Y qué es lo que necesita sumercé Jorgito ¿los temas?

- Jorge Puin: ¿Qué temas van a tocarle a los candidatos, de qué van a hablar, qué preguntas les van a hacer?

-Miguel Moreno: Porque la metodología se le envío a ellos.

-Jorge Puin: Sí la metodología, pero pues no saben exactamente de qué les van a hablar.

-Miguel Moreno: Espéreme Jorgito que estoy aquí... bueno, a ellos se les envió cómo se va a realizar el debate, las reglas y unos temas.

-Jorge Puin: sí pero como las preguntas específicas es lo que me.... si quiere envíeme eso también, aunque lo debe tener él, lo deben tener allá, pero si quiere envíeme eso también, pero más específicamente cómo van a ser las preguntas o qué temas van a hacer o cómo es eso...

- Miguel Moreno: o sea sumercé necesita es como tal las preguntas Jorgito?

-Jorge Puin: Ajá, sí.

-Miguel Moreno: Uy Jorgito, pero por favor no me vaya a meter en problemas con esos temas.

-Jorge Puin: Fresco parcero, no se preocupe que eso queda completamente entre los dos, fresco, no se preocupe.

-Miguel Moreno: Porque usted sabe que esos son como temas delicados igual...

-Jorge Puin: No se preocupe que eso es algo completamente entre usted y yo, no se preocupe. Es más, ni siquiera me lo envíe al WhatsApp, si quiere, sino por otro medio, si quiere voy y lo recojo o usted me dirá. Si quiere me imprime una hoja y yo paso y se la recojo, pa que usted quede tranquilo. Si quiere imprímame una hojita y yo voy a su casa, donde usted me diga y la recojo, para que no quede ahí trazablidad , igual tranquilo, lo que le digo, fresco que conmigo no.

hay problema, o sea, allá pues hay situaciones así y ni más faltaba que una persona que me ayude, yo vaya a decir alguna cosa.

-Miguel Moreno: Bueno, entonces espéreme entonces yo se Io envío al WhatsApp yo creo Jorgito.

-Jorge Puin: Listo.

-Miguel Moreno: Listo?

-Jorge Puin: Hágale Migue, fresco, cuente con eso, no se preocupe.

-Miguel Moreno: Chao Jorgito, que tenga un buen día.

-Jorge Puin: Listo, un abrazo.

Miguel Moreno: Feliz fin de semana.

-Jorge Puin: Listo, muchas gracias.

Por su parte, el revisor fiscal Jorge Puin aseguró que “los audios son cortinas de humo” y negó que hubiese favorecido a algún político, agregando que Julián Galvis quiere desviar la atención sobre las graves denuncias de corrupción en su contra, por lo que pidió que las autoridades investiguen sus informes y pruebas.

“El audio tiene como único propósito deslegitimar las denuncias que se vienen presentando y poner una cortina de humo frente a las verdaderas irregularidades que se están cometiendo al interior de la entidad. Se trata de un audio que tiene más de 7 u 8 versiones, es un audio completamente alterado que no corresponde a la realidad. Iniciaré las acciones legales y penales contra el señor Galvis”, dijo.

Añadiendo también: “no envié ningún tipo de información ni favorecí a ningún candidato, ni en Miraflores ni en ningún municipio de Boyacá o del país. No existe ningún tipo de reserva sobre esta información. La ley y la Procuraduría establecen que los revisores fiscales no son sujetos de participación en política porque se trata de tipología para servidores públicos y el revisor fiscal no es un servidor público. Él presidente ejecutivo no tenía la competencia para remover al revisor fiscal. Dejo en manos de las autoridades competentes como la Fiscalía General, la Superintendencia de Sociedades y la Contraloría, que revisen esta situación. El verdadero problema son las irregularidades que se están presentando al interior de la Cámara de Comercio de Tunja”, aseguró Jorge Puin.

