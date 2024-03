Busquen a los verdaderos culpables: habló señalado por la masacre del clan Vega Daza

Barranquilla

Hay novedades en el caso de la masacre del clan Vega Daza porque conocimos los documentos enviados a la Procuraduría, Fiscalía y Presidencia de la República por Álvaro Luis Ospina Illera, conocido en los últimos meses como alias ‘Negra Dominga’ y quien ha sido mencionado como supuesto autor de la masacre de la familia en Puerto Colombia, Atlántico y en Valencia, España.

A través de derechos de petición y retiraciones, el ciudadano venezolano, señalado por el crimen y como un narcotráficante de ese país, aseguró que, pese a que organizó la fiesta en Puerto Colombia en la que ocurrió el tiroteo en el que fue asesinado su hijo, Jonathan José Ospino Illera, no es el responsable de las muertes de los Vega Daza.

“Tuve un hijo de crianza de nombre Jonathan José Ospino Illera, a quien le arrebataron la vida el día 24 de octubre de 2022, mientras celebraba su cumpleaños número 21, en una cabaña de Puerto Colombia Atlántico, rentada por todos sus familiares para la mencionada celebración, no obstante, tanto los medios masivos de comunicación como algunas autoridades, de una manera irresponsable y por demás injusta, han identificado ese hermoso evento, tan especial y familiar para nosotros, como UNA NARCO FIESTA, que montaje tan absurdo, cuando no se encontró ni siquiera un miligramo de alguna droga ilegal, como tampoco ningún narcotraficante asistió a dicho evento”, se lee en el documento.

Aseguró que en la fiesta no se encontraron estupefacientes y que los autores de la masacre fueron las bandas criminales a las que los fallecidos pertenecían.

“Esperé un (1) año, pensando que la justicia iba a aclarar las cosas y hacer, como su nombre lo indica JUSTICIA, lo cual, al día de hoy no ha llegado, son enredos y montajes en mi contra, por lo que dejo constancia que si algo malo me llegare a suceder a mí o a mi familia, no solo responsabilizo a todas estas personas que están detrás de todo este montaje, sino también a las autoridades y en especial a la Fiscalía General de la Nación por no hacer lo que le corresponde, es decir, investigar, sancionar y acusar a los verdaderos responsables”, señaló.

También dijo que, pese a que inicialmente confiaba en que la justicia desmentiría las versiones que lo vinculan con el crimen, por “la impresionante ineptitud” de las indagaciones de las autoridades y ante la muerte del último de los Vega, se vio obligado a hacer pública su posición, señalando además que pagó sus crímenes ante la ley y que no está inmerso en actividades delictivas.

“Hace más de doce (12) años tuve un desafortunado inconveniente por un homicidio, del cual acepté la condena en Venezuela, por lo tanto, al día de hoy saldé mi deuda con la familia del finado, con las autoridades y con la sociedad, no le debo nada a nadie, por ello me encuentro en entera disposición de acudir a cualquier autoridad que así lo requiera”, aseguró.