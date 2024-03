Fiscal (e) Martha Mancera confirmó que se reunió con el presidente Petro

La fiscal general de la Nación (e) Martha Mancera confirmó que se reunió con el presidente Gustavo Petro el pasado 6 de marzo.

“Sí señor, hablé con el presidente”, señaló la funcionaria en medio de una rueda de prensa.

Sin embargo, Mancera fue enfática en reiterar que la reunión solo se habría dado con el presidente Gustavo Petro y no con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia. “Si estuvieron o no más personas depende de que yo lo diga porque no hice ninguna reunión con otra persona distinta”.

Además, Mancera añadió, “no me referiré al entorno, cuando usted me pregunta que está siendo investigada, por supuesto, por un fiscal autónomo e independiente que tomará las decisiones que en derecho correspondan, por lo tanto, no pueden indicar que Martha Mancera, quien no lleva ninguna investigación en Colombia, pueda tener una injerencia en las investigaciones”.

Según El Reporte Coronell, la reunión fue horas antes de que Luz Adriana Camargo se convirtiera en la favorita para ser la nueva fiscal general de la Nación. El escenario fue la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien le confirmó la celebración del silencioso encuentro a El Reporte.

“El ministro me dijo que la iniciativa de la reunión fue del vicefiscal encargado Hernando Toro, quien días antes lo visitó en su despacho y le dijo que si creía posible organizar un discreto encuentro entre el presidente y la fiscal encargada”.

Osuna llevó el mensaje al presidente y –siempre dentro del mayor sigilo– acordaron que el encuentro se diera en la casa del ministro de Justicia.

El miércoles de la semana pasada, un poco después de las 7 de la noche, llegaron hasta el apartamento del ministro Osuna la fiscal encargada Martha Mancera y el vicefiscal Hernando Toro.