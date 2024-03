Ciénaga, Magdalena completa más de 48 horas sin el servicio de agua potable

Magdalena

La emergencia se debió a que un contratista de Edubar, encargado de un proyecto del Ministerio de Vivienda para la reposición de la tubería de acueducto, con su maquinaria afectó la tubería de agua, ocasionando una fuga en el tubo que abastece a todo el municipio.

“En horas de la mañana un contratista de Edubar, que viene ejecutando un proyecto del Ministerio de Vivienda de reposición de tubería de acueducto, con su maquinaria afectó la tubería de agua lo que ocasionó una fuga en el tubo que abastece a todo el municipio de Ciénaga”, manifestó el personero de Ciénaga, Jairo Pacheco.

Ante esta emergencia, se han tomado medidas para atenderla, como el suministro de agua por parte de Operadores de la Sierra y pruebas al agua para descartar la presencia de materias fecales y anunciar que el agua es completamente potable. “Hay que hacer unas pruebas al agua para descartar la presencia de materias fecales y anunciar que el agua es completamente potable”, dijo el funcionario.

Según la personería, esta no sería la primera vez que se presenta esta situación por parte de la empresa contratista. “Quedó en evidencia en el Comité de Gestión del Riesgo que los apiques manuales se deben hacer antes de meter la maquinaria, lo cual no se hizo. El director de la obra reveló que no cuenta con el plan para establecer por dónde pasa la línea de 900, que es la más importante en el municipio”, dijo el personero de Ciénaga, Jairo Pacheco.

Se espera que en el transcurso del día se normalice el servicio, por lo que se solicita a la comunidad tener un poco de paciencia.