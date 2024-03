Máxima medallista olímpica de la historia de Reino Unido, deja el ciclismo

La británica Laura Kenny, que con cinco medallas de oro y una de plata es la deportista olímpica más exitosa de la historia del Reino Unido, anunció este lunes 18 de marzo que deja el ciclismo para dedicarse a su familia.

Kenny, de 31 años, dio la noticia en el programa BBC Breakfast, cuando precisó que, de todos modos, espera seguir vinculada “de algún modo” al equipo del Reino Unido de cara a los Juegos Olímpicos de este verano en París.

“Siempre supe que notaría cuándo fuera el momento adecuado (de retirarse). Me lo he pasado genial, pero ahora es el momento de colgar la bicicleta”, declaró.

La deportista atleta y su esposo, el también multimedallista y ciclista retirado Jason Kenny, fueron padres de su segundo hijo el pasado julio, tras tener el primero en 2017, tras lo que ella siguió, con mucho esfuerzo, compitiendo.

“Lo tenía en la cabeza desde hace tiempo. Los sacrificios de dejar a los niños y a la familia en casa son bastante grandes, es una decisión difícil”, dijo a la cadena pública.

“Lanzarme a ganar otra medalla de oro, por mucho que me encantaría hacerlo, ya no me generaba la energía que deseaba”, explicó.

“No pensaba: ‘Realmente quiero seguir y ganarla’. Pensaba: ‘Tengo muchas ganas de quedarme en casa con los niños’”, agregó.

La ciclista explicó que el punto culminante de su carrera fueron los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, que fue cuando se hizo pública su relación con Jason.

Además de obtener el oro en los Juegos de 2012 (persecución por equipos y ómnium), 2016 (las mismas pruebas) y 2020 (madison, además de plata en persecución por equipos), Kenny fue siete veces campeona mundial y 14 veces campeona europea, y se hizo asimismo con dos títulos en los Juegos de la Commonwealth (mancomunidad de exterritorios británicos).

El director de rendimiento del equipo nacional, Stephen Park, rindió este lunes 18 de marzo homenaje a la deportista, de la que dijo que “es uno de los mayores talentos deportivos” que ha dado este país.

“Ha sido una fuente de inspiración para muchos, jóvenes y mayores, y estoy seguro de que toda la comunidad ciclista británica se sumará a mí para desearle lo mejor en el próximo capítulo de su vida”, manifestó.