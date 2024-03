El mismo que me hubiera asesinado, hoy quiere tenderme la mano: Petro sobre Mancuso

Montería

En medio de su discurso desde la ciudad de Montería, el presidente Gustavo Petro, se refirió este 18 de marzo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, asegurando que “está a punto de establecer un acuerdo con nosotros para la verdad”.

“El mismo que hace 20 años me hubiera asesinado, hoy quiere tenderme la mano. Eso no se puede pasar por la faja, como si fuera una anécdota de esas que sacan en los noticieros de televisión; eso es un hecho que tiene que ver con la historia. En la historia de Colombia están cambiando cosas y esas cosas nos están llevando a una posibilidad, no digo que 100% certera, pero la podemos tomar y es una era de paz”, sostuvo el jefe de Estado.

En ese sentido, señaló que se trata de “encontrarnos, reconciliarnos, por eso hablo de una Constituyente, porque eso es posible hacerlo hoy en Colombia”.

Cabe recordar que, este 18 de marzo también se conoció que la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en decisión de segunda instancia, aceptó de forma exclusiva el sometimiento del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, y asumió de forma total y preferente las investigaciones en contra del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) relacionadas con el conflicto armado entre 1989 y 2004.