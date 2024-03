Presidente Petro pone condiciones al Clan del Golfo para lograr la Paz Total

Desde Apartadó, el presidente Gustavo Petro se refirió a las condiciones que el Clan del Golfo debe cumplir para lograr una negociación con el Gobierno, entre esas está la de dejar de ‘traquetear’.

“Yo sí creo que se puede negociar, pero previamente esa organización debe tener muy claro que no se entra a negociar con el Gobierno para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo”, dijo el mandatario.

Ante la petición de un cese al fuego, en esa parte del país, el jefe de Estado reiteró que sí el Clan del Golfo quiere negociar “tiene que pensar qué se negociaría, llamémoslo así, jurídicamente, qué caminos podría abrir la justicia colombiana y el Gobierno, de tal manera que ese tipo de organización deje de ser delictiva. Yo lo pongo sobre la mesa: ¿están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo? Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. Es para hablar seriamente de eso”, dijo.

Además, aseguró que el Clan del Golfo tiene que pensar en qué pueden negociar realmente, basados en condiciones políticas y jurídicas.

“Es decir, que ya no individuos sino organizaciones colectivas puedan negociar unas condiciones políticas para su región (…), pero también una negociación jurídica, y esa no es conmigo. Esa es con la Fiscalía General de la Nación”, precisó.

Por último, el mandatario aseguró que le interesa tener este tipo de negociaciones, pero se tiene que poner de parte y parte.

“Claro que me interesa, pero el que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación (...) Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío, que es difícil, en que estamos hoy aquí, que es transformar este territorio en una región próspera, en donde el ser humano que es de aquí pueda desarrollarse humana, cultural, económicamente, que sea una región donde se pueda vivir con dignidad”, concluyó.