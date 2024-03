Que Petro proponga Constituyente no lo convierte en dictador: profesor Mauricio Jaramillo

En diálogo con Sigue La W, el docente e investigador Mauricio Jaramillo Jassir aseguró que está en desacuerdo con la porpuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, esto debido a que las reformas que prometió en campaña no están avanzando en el Congreso. Sin embargo, advirtió que el hecho de proponerla, no convierte a Petro en “dictador”.

“Yo creo que es una mala idea, no creo que la Constitución del 91 esté caduca, pero tampoco creo que proponer la discusión convierta a Petro en un dictador, que estemos ad-portas de un gobierno autoritario, que ya van a pasar la reelección o que Petro se va a eternizar en el poder. Yo creo que la discusión es sana, y dentro de esa discusión sana está bien que uno diga -la Constitución del 91 no está caduca-”, aseguró Jaramillo Jassir.

“Es difícil tomar partido. Yo entiendo que la interpretación que el presidente Petro hace es -a mí me eligieron más de 11 millones de personas y eligieron una agenda de cambios, y lo que vemos es intransigencia en el Congreso, en el centro, en la oposición-, es decir, no hay ninguna posibilidad de flexibilización para avanzar en salud, pensiones, trabajo, paz total, jurisdicción agraria, hablando desde el punto de vista del Gobierno. Entonces lo que dicen es -por qué no recurrimos al Constituyente primario y desatoramos esa agenda que fue por la que la gente votó-, explicó el internacionalista con maestría en geopolítica y doctorado en ciencias políticas.

Si en la práctica, una Constituyente parece inviable, ¿por qué enviar este mensaje a la ciudadanía? El docente Jaramillo aseguró que Petro está acudiendo a sus electores aprovechando su capacidad de convocatoria, igual que lo hizo con algunas iniciativas el expresidente Álvaro Uribe.

“Creo que se trata de ir directamente a donde la gente, porque el Gobierno, creo, lo que quiere es demostrar su capacidad convocatoria. Petro es el último presidente que tiene esa capacidad, la última vez que eso pasó fue con Álvaro Uribe, era el único presidente que podía llenar la Plaza de Bolívar, movilizar a la gente, nosotros en Colombia no estamos habituados a que haya movilizaciones progobierno como hemos visto en el último tiempo”

“Creo que lo que quiere Petro es mostrar que él sigue teniendo capacidad de convocatoria y poner en la agenda de la gente esta decisión de la Constituyente para ver si de alguna manera las reformas se pueden salvar, además es que los gobiernos han faltado a la promesa del 91, que prometía un estado social de derecho, es decir, un estado más igualitario, y lo que él dice es que los partidos políticos o de oposición y algunos de centro están impidiendo eso”, afirmó el profesor.

Jaramillo insistió que aunque él esté en desacuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, no se debe satanizar al presidente Petro por poner sobre la mesa su propuesta.

“Saltar en este momento a una Asamblea Nacional Constituyente, para mí, es un salto al vacío para el que el país no está preparado, además porque los niveles de polarización nos van a llevar a un no acuerdo, hoy en Colombia no tenemos, por ejemplo, la grandeza que tuvieron conservadores, liberales y el M19, ahí vemos las fotos, estos tipos estaban en orillas ideológicas distintas pero eran capaces de pactar lo mínimo, hoy, desafortunadamente, la clase política no está en esa misma sintonía (...) pero no se puede satanizar la propuesta y decir que Petro es un dictador”, enfatizó Mauricio Jaramillo Jassir.

Vea la entrevista completa en Sigue La W: