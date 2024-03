“No voy a renunciar”: presidente de la Asamblea de Santander tras denuncias por violencia

Bucaramanga

Después de todo el escándalo que se presentó por cuenta de un video en donde el presidente de la Asamblea de Santander Jesús Ariza aparece, aparentemente, bajo el efecto de sustancias alucinógenas maltratando verbalmente y amenazando a quien sería su compañera sentimental, el diputado convocó a una rueda de prensa en donde los periodistas solo podían preguntarle una vez.

El diputado, del partido Cambio Radical, aseguró que no consume sustancias alucinógenas e incluso retó a que le hicieran una prueba de manera inmediata para que se comprobara lo que estaba asegurando, “yo en ningún momento he consumido sustancias, vengo de una familia formada de valores y virtudes”, además fue enfático en decir que esa no es una excusa para el comportamiento que tuvo en el video que se difundió en redes sociales.

“Ustedes no saben lo verdadero que sucedió, ese video pasó en la intimidad, en un hogar, en el año 2022 en una notaría ya había anunciado lo que iba a pasar, la madre de mi hijo ya me había amenazado de que me iba a demandar, en ese momento yo pensaba en postularse al Concejo de Bucaramanga y ella me amenazaba”, puntualizó el diputado.

Luego de conocerse estas denuncias y el video de la agresión verbal, comunidad en general y políticos, incluso militantes de su partido, rechazaron estas actuaciones y algunos, como los diputados del partido Verde, pidieron su renuncia, no solo a la presidencia sino a la duma departamental.

Ariza fue enfático en su respuesta y aseguró que “no, no voy a renunciar porque sería irresponsable con las personas que depositaron el voto para esta propuesta y sería aceptar acusaciones que no están esclarecidas, tiene que ser un ente de control el que define esta situación”.

El presidente de la duma es enfático en decir que tiene su conciencia tranquila y que ya le notificó de la situación a su partido, Cambio Radical, para que sea el comité de ética el que defina lo que procederá, que él está dispuesto a entregar toda su versión de los hechos.