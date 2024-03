Petro a nueva fiscal: “necesitamos una justicia de la verdad”

Tras la posesión de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro fue claro en su posición frente a lo que espera sea la nueva Fiscalía.

El mandatario aseguró que se debe insistir en una reforma a la justicia que tenga como centro la búsqueda de la verdad.

“(…) Quiero una Fiscalía que no persiga por razones políticas, una Fiscalía que le permita garantizar la justicia a la ciudadanía. La Fiscalía debe servir para que haya justicia y eso implica una reforma a la justicia. Pediría una reforma a la justicia algo simple, ir a lo fundamental. (…) Propongo algo alternativo: la justicia por la verdad. Es la verdad el eje de una reforma a la justicia, entonces tenemos que desmantelar la impunidad la fragmentación de procesos”, puntualizó el presidente.

En línea con lo anterior, el presidente indicó que se debe tener una justicia con verdad que ayude a restaurar para lograr el perdón social y por ende lograr la paz que anhela Colombia.

Por último, el mandatario aseguró que siempre tuvo claro que propondría una terna de personas que no conociera, pese a que muchos se lo insistieron.

“Yo hice una terna donde no conocía a nadie y me decían: no sea bobo hay que poner a alguien que le cuide la espalda. Que te cuide la espalda es meterse en la política, es utilizar la Fiscalía para resolver el conflicto político para resolver lo que la política tiene que resolver en el fondo: la sociedad”, puntualizó.