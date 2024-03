Hubo falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP: experta de ONU sobre caso Santrich

En entrevista con La W, la experta de la ONU designada para investigar los presuntos “entrampamientos” al acuerdo de paz, Antonia Urrejola, se refirió a su informe en el que concluyó que hubo una obstaculización desde la Fiscalía al trabajo de la JEP en el caso de ‘Jesús Santrich’.

Asimismo, aseveró que desde su perspectiva no le corresponde concluir que hubiese o no un “entrampamiento” a ‘Jesús Santrich’.

“Yo no señalo que haya entrampamiento, no me corresponde señalar aquello. Me parece que la labor de investigación que haga la Fiscalía es fundamental para aclarar cada uno de estos hechos (...). Yo lo que sí establezco es que tomando en consideración esta falta de colaboración de la Fiscalía, más de un año en que la JEP está pidiendo los antecedentes por las razones que sea”, señaló la excanciller Urrejola.

Asimismo, criticó duramente que en el caso del exjefe guerrillero se le haya tenido detenido más de un año sin que, por cuenta de la falta de traslado de evidencias desde la jurisdicción, la JEP pudiese determinar si autorizaba o no la extradición del excomandante de las Farc.

“Durante más de un año hay una persona que uno podrá estimar que tiene responsabilidad penal o no la tiene, podrá creer que es un terrorista, lo que usted quiera, pero lo cierto es que aquí hubo una persona que no tenía una condena y estuvo privada de la libertad más de un año sin que se resolviera un tema tan simple como si se aplicaba o no la garantía o no de extradición”, expresó.

Según Urrejola, llama “mucho la atención” que al revisar los antecedentes del proceso se viera que reiteradamente la JEP pidió el traslado de las evidencias y desde la Fiscalía no ocurrió o se le enviaran pruebas contra otra persona. Asimismo, resaltó que Santrich nunca fue vencido en juicio por lo que se le acusaba.

Al ser cuestionada sobre los videos en los que Santrich aparecía presuntamente negociando cargas de droga, la experta dijo que “me está hablando de pruebas que se hicieron evidentes el 15 de mayo después de que la JEP se pronunció sobre la garantía de no extradición”.

También añadió: “el mismo día que salió la resolución, la Fiscalía envió el video al que se hace referencia a los medios de prensa, ese video no fue entregado con anterioridad a la JEP”.

Incluso, la excanciller y experta de Naciones Unidas también resaltó que la libertad concedida en su momento al exjefe guerrillero Santrich fue otorgada por la Corte Suprema de Justicia.

