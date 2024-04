Policía aclaró por qué no capturó a hombre encontrado con dos niñas en hotel de Medellín

Policía aclaró por qué no capturó a hombre encontrado con dos niñas en hotel en Medellín

En diálogo con La W, el coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección Nacional de la Policía, explicó las razones por las cuales uniformados de la institución no capturaron al ciudadano estadounidense que fue encontrado en un hotel de Medellín con dos niñas de 12 y 13 años. Horas después, el hombre fue identificado como Timothy Alan Luvigston.

Según el coronel, “se actuó contundentemente en territorio gracias a un ciudadano que decidió denunciar. Se activó rápidamente, llegan al lugar y se identifica a la persona, todo el procedimiento se adelantó perfectamente, se hizo la ruta de protección a las menores que estaban siendo explotadas sexualmente, sin embargo, como no hubo alguna afectación directa y una denuncia, se hace la investigación para posteriormente generar la captura de este personaje”.

Además, el coronel Cubides agregó que también se están investigando a otros ciudadanos de Estados Unidos por estos hechos. Por eso, anunció que, en total, las autoridades han capturado en todo el país a “12 pedófilos, de los cuales hemos logrado rescatar a más de 200 víctimas que habían explotado o pretendían explotar sexualmente. Estamos actuando contra aquellas agencias virtuales de arrendamiento y alquiler que no estén bajo el cumplimiento de ley, de estos facilitadores ya tenemos identificados en Bello y en Medellín, con todo lo que hemos incautado se está haciendo un trabajo en equipo”.

Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió también a este aberrante caso ocurrido en la capital antioqueña. “Lo que tiene que haber es una sacudida como sociedad, no se puede seguir permitiendo esto. Lo que viene pasando es muy grave y no solo en Medellín. No podemos permitir que venga gente de afuera o de adentro a acabar con la niñez”, dijo.

“Este es un tema en donde hay bandas criminales dedicada a la trata de personas”, agregó.

Específicamente sobre el caso, Gutiérrez señaló que deben esclarecer cómo llegaron los menores a ese hotel, sin embargo, reveló que tienen la hipótesis de que pudo ser a través de una aplicación.

“No permitiremos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Asimismo, ante la salida de Alan Luvigston de Colombia, el alcalde sentenció que continuarán las investigaciones y “que no crea que por irse del país no pasará nada”.

“Este sinvergüenza logró salir del país y debió pagar cárcel en Colombia. Aquí tiene responsabilidad, al igual que los dueños del establecimiento”, afirmó.

Escuche la entrevista completa a continuación: