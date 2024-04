La quieren echar porque es negra de Tumaco: Petro por cuestionamientos a MinCiencias

En una férrea defensa a la ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya, el presidente Gustavo Petro aseguró que los señalamientos que se han hecho a la hoja de vida están relacionados con que es una persona negra del municipio de Tumaco.

“Te quieren echar porque eres negra de Tumaco y la vocera que te quiere echar, es una izquierdista que estudió Marx y Mao y no se aguanta que una negra sea ministra y busca como tumbarla”, dijo el mandatario.

De igual forma, el presidente aseguró que todo se trata de una estrategia de la derecha que maneja la corriente de la envidia.

“Esa corriente política yo la llamó la corriente política de la envidia. Un grupito, el de la envidia, dice: ¿cómo así que no ganamos nosotros? Hay que tumbarlos. El proyecto de izquierda llega al Gobierno por primera vez en la historia. La extrema derecha quiere tumbarnos, pero hemos descubierto sus negocios. La manera es decir que la ministra de Ciencia y Tecnología, que dio unas clases en un seminario en Harvard, que esas clases no pueden equipararse a una hoja de vida en Colombia, dicen que eso no es experiencia docente, y que no es parte del cuerpo docente”, agregó.

Finalmente, el mandatario comparó esta situación con lo que él ha vivido en el escenario académico.

“Yo he dado clases en universidades y ya me siento profesor, entonces está prohibido ponerlo en la hoja de vida porque yo soy de izquierda o porque ella es negra. Ahí se amarran para ver cómo la ministra se va y se le daña el caminado al gobierno progresista, pero mientras eso pasa la ministra se convierte en presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la CEPAL”, concluyó.