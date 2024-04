MinInterior insiste en ley de reconciliación: ¿qué dice sobre amnistía a corruptos?

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció este martes a propósito de la polémica que ha suscitado un borrador de proyecto de acto legislativo promovido por organizaciones sociales y que pretende lograr una amnistía para corruptos.

Le podría interesar: El Gobierno y el ELN se reunirán desde este viernes en Caracas

En medio de su intervención ante el Congreso por la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, el jefe de la cartera política se mostró partidario de que haya una posibilidad de verdad, más allá del castigo a los responsables de un delito, sin especificar si está de acuerdo o no con conceder perdón a los señalados de delitos contra la administración pública.

“Necesitamos hablarnos más aquí, necesitamos escucharnos más aquí, necesitamos tener el alma más abierta al perdón. Claro, este país para encontrar perdón necesita inicialmente algo que es fundamental: la verdad. Por ello, esta sociedad no tiene que tenerle miedo a la verdad, pero una verdad no para castigar, una verdad parar reconciliarnos, una verdad para reencontrarnos”, manifestó.

Asimismo, Velasco recordó que el presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de una ley de reconciliación para lograr ese objetivo.

“El presidente ha hablado incluso de un acuerdo nacional que pueda terminar en una ley de reconciliación nacional. Cuando usted, dentro del espectro del tipo de la justicia a cambio de verdad y reparación, se centra solo en el castigo, esa sociedad difícilmente se reconciliará”, agregó.

Ante la polémica por sus palabras, el ministro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X donde aseguró que no está detrás del texto conocido en las últimas horas y que, aunque buscan esa ley de reconciliación, ese proyecto no ha empezado a escribirse, o al menos no en su despacho.

En el marco de mi intervención ante la sesión dedicada a las victimas en el congreso pleno hablé de la importancia del perdón, la verdad y la reparación como elemento para superar la violencia en el país. Al hablar de perdón recordé como el presidente ha hablado de una ley de… https://t.co/wEy1M38tHL — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 9, 2024

“Esa es una propuesta política y no hay proyecto sobre la misma, y por lo menos, en el Ministerio del Interior nadie trabaja en desarrollar ese texto”, concluyó.