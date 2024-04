“La consciencia de la muerte, puede empujarnos a aprovechar la vida”: Camilo Russi

Camilo Russi es el fundador de la escuela de la Muerte, un diplomado virtual para dolientes y terapeutas, a partir del cual ha logrado participar en eventos y espacios de enseñanza acompañando procesos de duelo de muchas personas que han perdido a sus seres queridos.

El especialista estuvo en Salud y Algo Más hablando sobre cómo llevar a cabo este tipo de procesos de cierre sin ocultar las emociones y cómo utilizar el miedo a la muerte como un motor para aprovechar las oportunidades que se presentan en el día a día para compartir con los demás.

“El miedo a la muerte natural es el que nos salvó la vida durante miles de años, le debemos la vida; está también el miedo a la muerte cultural que depende de las creencias de cada quien, lo que considere que hay después de la muerte”, explicó Russi.

¿Cómo se vive la muerte en otras culturas?

Camilo Russi se refirió a la muerte cultural cómo la manera en la que las diferentes civilizaciones ritualizan este tipo de situaciones. “No se celebra la muerte, si no la vida de quien murió. Se pone sobre la mesa el tema de la muerte y se representa de maneras hermosísimas. Es una aproximación diferente a la tradicional, un poco más sombría, que tenemos a la muerte”, explicó sobre la celebración del Día de los Muertos en México.

El experto y acompañante de duelo, citó también, como ejemplo, la cultura Toraja en Indonesia, en la cual el evento más importante de la vida es el funeral. “Puede que la familia no esté lista para el momento del funeral y para ellos la persona no está muerta hasta que se hace su funeral. Puede ser embalsamada y estar en fotos de la familia, junto a los niños”.

¿Por qué hablar de la muerte?

Según Camilo Russi, “la consciencia sobre la muerte puede empujarnos a aprovechar mucho más la vida. Tratamos de no mencionarla, ni siquiera decir la palabra, pero resulta que es lo único que tenemos seguro en esta vida y tratamos de no hablar, para ver si no pasa. Conviene hacer las paces con ella”.

Para el experto “cuando hablo abiertamente de esto, si tengo temor a que mi abuelita muera, puedo trabajar con lo que tengo en el presente: tal vez está ahí, la puedo visitar, invitarla a comer. Al hacer consciencia de la muerte, lo que hago es aprovechar la vida que sí tengo en este momento. Puede ser un freno a la vida o puede ser un motor”.

¿Cómo afrontar el duelo?

El fundador de la escuela de la Muerte señaló que los elementos que más se necesitan durante el duelo, son atención y espacio. “Lo que hacemos es distraernos y seguir como si nada, más cuando nos dicen que tenemos que ser fuertes y no dejarnos caer”, destacó.

Sin embargo, para el profesional sí existen cambios que van a afectar de alguna manera u otra el ritmo de vida de una persona en duelo. “La herida del duelo no es física, pero puede ser muy dolorosa a nivel emocional, todas las sensaciones que surgen en el duelo me detienen, porque se requiere que se cuide mi herida”.

Para Russi, el duelo necesita de diferentes tipos de espacio:

Espacio emocional para vivir las emociones.

Espacio mental para saber qué está pasando, informarse y asesorarse al respecto.

Espacio físico, porque es allí donde se experimenta el duelo.

Espacio social para conectar con otras personas.

Espacio espiritual, dependiendo delas creencias individuales.

“Uno es como una tubería a través de la que pasan las emociones, si la tapo y si no las expreso, empiezan a salir por otras vías, por malestares mentales, por malestares físicos. Hay que permitirse, sentir, expresar la tristeza al modo de cada quien”, recomendó el especialista.

Asimismo, subrayó que “duelo no es equivalente, es tristeza, hay gente que siente gratitud e incluso alegría porque su ser querido descansó. Cada quien vive el duelo a su manera”.

Frente a situaciones en las que las personas pueden cargar con largos periodos de duelo, Russi aseveró que “El duelo no termina, pero sí se transforma. Uno no se olvida de las personas que amó y que todavía ama. Nunca es tarde para abordar nuestro duelo, incluso en compañía de un profesional, hay muchas alternativas en la actualidad para educarnos al respecto”.

Escuche la entrevista completa: