‘La gran exclusiva’: Sam McAlister revela cómo logró la entrevista con el príncipe Andrés

Sam McAlister, exproductora de televisión inglesa, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la historia que inspiró la nueva película de Netflix, ‘Scoop’.

La autora del libro ‘Scoops: Behind the scenes of the BBC’s most shocking interviews’, se refirió inicialmente a la entrevista que le hizo al príncipe Andrés y la estrategia que tuvo para convencerlo de hablar sobre su relación con el financiero Jeffrey Epstein.

“La clave fue el elemento humano, poder restaurar su reputación, esa era la intención del príncipe Andrés de dar la entrevista. Además, también quería reestablecer su vida, ir a la boda de su hija y celebrar su cumpleaños número 60, quería recobrar esa vida que él tenía junto a la reina”, explicó.

En cuanto a las críticas que recibió el príncipe Andrés, aseguró que “ellos me dieron la oportunidad con preguntas justas y le dieron la oportunidad justa de hablarle al mundo y dar esas buenas respuestas que él creía que era capaz de dar, por eso dio la entrevista. Al final las respuestas no fueron aceptadas por el público, pero él escogió hacer la entrevista porque creyó que podía dar buenas respuestas”.

Asimismo, McAlister señaló que el punto de una entrevista es darle la oportunidad a la persona de explicar su punto, “él pudo haber dado en detalle respuestas que le resultaran favorables, pero por el contrario quiso excusar su comportamiento y responder a las acusaciones en su contra de una manera que resultó en contra de él”.

Por otra parte, la exproductora destacó que para ella lo importante de esa entrevista fue el impacto que tuvo de comienzo a fin.

