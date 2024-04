Video: el mensaje en inglés de Nicolás Maduro a Biden que se hizo tendencia en redes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se hizo tendencia en redes sociales luego de un mensaje que le envió a su homólogo estadounidense, Joe Biden.

En medio de una transmisión, Maduro quiso hablar sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela pidiendo a los negociadores que le transmitieran unas palabras a Joe Biden a propósito del tema afirmando que “nunca cerrará las puertas del diálogo con nadie”.

Lo que llamó la atención, es que Maduro intentó enviar el mensaje en inglés: “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want’”, lo que desató la risa de algunos de los asistentes al evento.

De inmediato, el presidente Maduro hizo la traducción al “caraqueño” del mensaje a Biden: “si tu quieres, yo quiero. Si tu no quieres, yo no quiero. Punto final”, en medio de aplausos.

El video se hizo tendencia en redes sociales generando todo tipo de comentarios de los internautas.

Este es el video:

El mensaje de Nicolás Maduro a Joe Biden en inglés: pic.twitter.com/M4mw13WGRC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 16, 2024

“No somos colonia”: Maduro desestima posible recrudecimiento de sanciones de EEUU

Por AFP

Maduro, desestimó este lunes la “amenaza” de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero que impuso contra el país caribeño, en medio de presiones por condiciones en los comicios previstos para el 28 de julio.

Maduro señaló que más temprano su gobierno sostuvo una videoconferencia con representantes estadounidenses, una semana después de otra reunión en México en la que Washington expresó “preocupaciones sobre el proceso electoral” en el que el mandatario buscará un tercer mandato de seis años.

“Ellos siguen chantajeando que van a quitar la licencia 44″, dijo Maduro en uno de sus programas semanales de televisión. “Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa (...) nadie nos va a parar”.

La licencia general 44, emitida en octubre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, autoriza transacciones con la estatal petrolera PDVSA e inversiones en el sector energético de Venezuela.