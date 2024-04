Cartagena vivó en calma la marcha contra el gobierno Petro

Cartagena

El monumento de la India Catalina, ubicado en la entrada del Centro Histórico de Cartagena, fue el escenario donde inició la marcha convocada por ciudadanos que están en contra del gobierno presidencial.

“¡Fuera Petro!, ¡fuera Petro!”, gritaban centenares de personas que, vestidas de blanco y con banderas de Colombia, lamentaban la llegada de un “régimen” al país.

“Salimos en contra de Petro, no queremos sus reformas, no queremos nada de lo que está haciendo, todo es corrupción y malos manejos. No estamos confiados que maneje el gobierno de este país”, expresó una manifestante.

Senadores del partido Centro Democrático participaron de la marcha,” los colombianos estamos mamados del gobierno de Petro, de ver como se han aumentado los grupos al margen de la ley, como los cultivos ilícitos cada vez son más amplio. Están pasando por encima de la ley, un gobierno que se eligió de forma ilegal, con dineros que son de dudosa procedencia, queremos que la Comisión de Acusaciones por fin actúe”, sostuvo Yenny Rozo Zambrano.

Añadió, “Cartagena es una ciudad que yo quiero mucho, los congresistas del Centro Democrático nos dividimos en diferentes ciudades para acompañar al máximo lo que pudiera hacer; protestamos porque los colombianos estamos cansando de este petroceso, de este desgobierno. Ya no aguantamos esas petrosreformas que quieren acabar con nuestro sistema pensional, ellos también quieren acabar con nuestra salud”.

“Hoy le decimos a Petro que no más, que no le vamos a dejar hacer lo que se le dé la gana con el país”, insistió la senadora Rozo Zambrano.

El senador Enrique Cabrales exclamó, “¡fuera Petro!, ¡Colombia se respeta!, somos poquitos en el Congreso defendiendo esta patria, pero muchos en la calle, vamos a seguir marchando hasta que Colombia la respeten”.

“¿cómo es posible que nos quieren acabar la salud, ¿cómo es posible que se quiera derrochar el ahorro pensional de los colombianos?, estamos peleando para que esa reforma no pase, le pedimos a nuestros compañeros en el Congreso que tengan conciencia por sus hijos, por sus nietos, voten no a la Reforma Pensional, no le sirve a Colombia hoy la Reforma Pensional”, aseveró.

Puntualizó, “vamos a proteger el empleo de los colombianos, las empresas privadas no son el enemigo son las amigas de Colombia que generan empleo. La única forma de acabar la pobreza en Colombia es con trabajo, le pedimos al presidente que revise las tarifas de energía”.

La Policía Metropolita de Cartagena destacó que, la movilización se registró en completa normalidad y calma. Más de 1.000 personas pasaron de la India Catalina al Camellón de los Mártires, resguardadas por uniformados encubiertos y patrullas alrededor.