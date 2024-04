Compensar aún no está en liquidación; no ha enviado la documentación completa: SuperSalud

Tras una reunión en la Casa de Nariño entre el sector salud y el presidente Gustavo Petro, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que, hasta la fecha, la EPS Compensar no ha entrado en proceso de liquidación, pese a que hace unos días mostraron su interés en ello.

“Ellos hicieron una solicitud por medios de comunicación y a nosotros nos hicieron llegar una carta en donde solicitan el retiro”, explicó.

Además, añadió que “el mismo 4 de abril que hicieron esa solicitud, la Superintendencia de Salud les devolvió un requerimiento porque toda las EPS saben que, por ley, no solamente deben pasar una carta y deben pasar una serie de documentos que sustenten esa toma de decisión para poder hacer el estudio juicioso que, como he mencionado en otras oportunidades, tiene que hacer la Superintendencia. (…) Compensar a hoy no nos ha enviado los documentos completos por lo cual en estos momentos no hay ningún trámite real oficial iniciado por parte de la Superintendencia para el retiro de esta EPS”, informó Leal.

Le puede interesar Gobierno Nacional publicó el borrador del manual tarifario para el sistema de salud

Por otra parte, el superintendente aseguró que, a raíz de esta solicitud de liquidación que aún no se ha materializado, muchas personas están aprovechando la situación engañando a los afiliados de Compensar.

“Hay personas inescrupulosas que se han aprovechado de la situación y que está difundiendo información falsa (…) nadie, ni de la Superintendencia, ni del Ministerio ni de la EPS, debería estar llamando a ningún ciudadano a decirle que se cambie de EPS y mucho menos, a robarles datos sensibles. Por lo que hemos habido han robado personas y han trasladado personas al interior del sistema sin autorización real”, agregó Leal.

Finalmente, el superintendente aseguró que, hasta el momento, Compensar debe continuar presentando el servicio de salud bajo las mismas garantías que se venía prestando e, incluso, mejores, ya que finalmente aún no se ha tomado una decisión sobre el futuro de esta EPS.