¿Rafael Nadal competirá en el Roland Garros? Directora del torneo despeja dudas

Amélie Mauresmo, directora del Roland Garros, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este torneo que iniciará el próximo 20 de mayo y que mantiene en expectativa la participación de Rafael Nadal.

En primer lugar, Mauresmo indicó que está en contacto permanente con el tenista profesional y con su equipo, pero “ni siquiera Nadal sabe si va a estar o no en el Roland Garros. Esta tarde él tendrá un juego en Madrid, de eso puede depender, pero solamente Nadal sabe qué decisión va a tomar. Eso si, en Roland Garros tenemos ganas de verlo”.

Asimismo, comentó que “él está inscrito, está clasificado para el torneo, él tiene hasta el último momento para decidir si viene o no, si no viene será una gran decepción, pero no sabemos qué va a pasar. Por lo pronto hay que esperar, pero se está preparando un homenaje para un hombre que ha ganado 14 veces en esta cancha”.

En cuanto a las novedades para esta edición, la directora aseguró que “esta es la segunda construcción que tenemos con techo, lo cual garantizará protección a 10.000 personas más, en total ya serán dos canchas para 25.00 asistentes que estarán protegidas de las lluvias en caso de que se necesite”.

Por último, Mauresmo se refirió al impacto que tienen las competencias de tenis de los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en las canchas de Roland Garros, " esto es algo muy importante, esto no solamente le ayuda al escenario sino que además permite darle un nuevo brillo como ocurrió en 2012, cuando las canchas de Wimbledon se utilizaron para los Juegos Olímpicos de Londres, así que París y los Juegos Olímpicos hicieron bien en apoyarse en las chanchas del Roland Garros para llevar ahí las competencias tenísticas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: