“No hay forma de lavar la incoherencia”: Fajardo a Claudia López tras críticas al Gobierno

Este martes 7 de mayo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió en La W a la gestión del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. La exmandataria mencionó en la entrevista que “tras dos años de Gobierno del presidente Petro ha sido más el sectarismo, los escándalos de corrupción, la división, la polarización y la no atención a los problemas”.

Asimismo, la exmandataria señaló que “es doloroso ver el manoseo tan asqueroso que han hecho de la palabra y de la ilusión de cambio en este Gobierno”.

En ese sentido, por medio de un video, Sergio Fajardo se refirió a estas y a otras declaraciones de López en diferentes medios de comunicación.

“Hoy anda Claudia López desatada, hablando por todas partes, con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias, las inconsistencias que ha tenido durante muchos años”, dijo.

Al tiempo, el también exalcalde de Medellín, expresó: “es una historia común: lo que le sirve lo utiliza, lo que no le sirve lo patea y entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, entonces decide hablar de mí. En privado, ‘mi príncipe adorado, conversemos’, en público puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace. Claudia desatada corroborando lo que todos sabemos”, concluyó.