Esto fue lo que dijo Ricardo Roa a Comisión de Acusación sobre plata de campaña Petro

El pasado 18 de abril el triunvirato que tiene a su cargo la indagación al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes escuchó la versión de Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, sobre la plata que entró para financiar la aspiración del hoy jefe de Estado.

El presidente de Ecopetrol respondió las preguntas de los congresistas investigadores, pero también de la defensa de Petro, quienes le pidieron aclarar los aportes que habrían hecho personajes cuestionados, como el exnarco Samuel Santander Lopesierra.

Roa fue enfático en señalar que ninguno de los nombres que han sido relacionados con la campaña le entregó recursos.

Pregunta

“Sírvase indicar si la campaña presidencial recibió aportes en dinero o en especie, directa o indirectamente, de las siguientes personas”:

El señor Euclides Torres: “No recibió la campaña, ni en dinero ni en especie”.

“No recibió la campaña, ni en dinero ni en especie”. Del señor Alfonso Hilsaca : “No recibió la Gerencia Nacional de la campaña recursos”.

: “No recibió la Gerencia Nacional de la campaña recursos”. Del señor Cristian Daes: “No, no recibió, ni siquiera tengo referencia”.

“No, no recibió, ni siquiera tengo referencia”. Del señor Samuel Lopesierra: “Tampoco tengo referencia, ni conozco, ni me consta, ni permitiría ingresos a la campaña de una persona de esa naturaleza”.

Roa también negó haber recibido recursos de sindicatos como Fecode o la USO, dejando claro que sabía que recibir donaciones de personas jurídicas está prohibido por la ley.

“Yo sí recuerdo haber recibido a un par de personas que los nombres ni los cargos los sé, donde nos dijeron tener unos recursos para hacer el aporte a la campaña. De las primeras cosas que aprendí es que las campañas presidenciales no pueden recepcionar recursos de entes con personería jurídica, Fecode tiene personería jurídica, yo les digo ‘nosotros no podemos recepcionar esos recursos’, y ya, hasta ahí llegó el tema ese dentro del aporte que hubo de Fecode a la campaña. Por parte de la USO, no, nunca”, precisó.

Finalmente, el presidente de Ecopetrol manifestó que el presidente Petro siempre insistió en que no se permitiera la violación de topes.

“La segunda premisa era ‘no podemos exceder los montos aprobados en ninguna circunstancia’, después de evitar la procedencia indebida y el riesgo, la vulnerabilidad que tenía el proyecto político de esas eventuales filtraciones de recursos”, concluyó.

Esta declaración está siendo analizada por los tres representantes que tienen asignado el caso, para determinar si hubo o no responsabilidad del primer mandatario en la presunta entrada irregular de dinero. Entre tanto, el CNE ya estudia una ponencia con la que podría formular cargos a Petro y a Roa.