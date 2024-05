Autoridades indígenas del norte del Cauca envían fuerte carta a disidencias de las Farc

ACIN. (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO

Las autoridades indígenas del norte del Cauca, representadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin), enviaron una carta de 9 páginas al comandante del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’ del Estado Mayor Central (EMC).

En esta carta expresaron su preocupación por las reiteradas acciones contra sus comunidades y cuestionan la voluntad de paz del grupo armado.

“Esperamos que este acto de sinceridad no genere alguna situación de amenaza y riesgo en contra nuestra”, señala el comunicado de Acin.

Asimismo, en la extensa misiva, dirigida a alias ‘Andrés Patiño’ y a los frentes ‘Dagoberto Ramos’, ‘Carlos Patiño’ y ‘Jaime Martínez’, las autoridades nasa manifestaron su tristeza y dolor por los crímenes cometidos por la organización, denunciando graves violaciones a sus derechos.

“Creemos necesario hacer constar las graves violaciones a nuestros derechos que son de su conocimiento, pero que han sido imposible detener por la degradación de su organización por traicionar la lucha revolucionaria”, agrega Acin.

También critican la participación del Estado Mayor Central en el proceso de paz con el Gobierno Nacional, cuestionando su interés en obtener rentas de la comercialización de drogas y otras actividades ilegales. “Estamos de acuerdo con el presidente Petro en que hay que terminar la guerra porque solo le sirve a los más ricos y poderosos”, señala la asociación en su comunicación.

Además, Acin rechazó el acuerdo de cese al fuego, denunciando cómo se estarían haciendo maniobras para distraer a los países garantes y calificando como farsa los mencionados ceses.

“Un cese al fuego que solo sirve para que el Ejército no los ataque a ustedes —si es que antes los atacaba, que no creemos— no le sirve de nada a la comunidad”, expresan en la carta.

En cuanto a las acusaciones de nexos con el ELN, las autoridades indígenas desmienten estos rumores y advierten sobre la manipulación de información para justificar acciones violentas. Finalmente, Acin cierra la carta con una advertencia y la solicitud de respuestas claras por parte de las disidencias de las Farc.

“Solicitamos que esta carta sea compartida a los mandos de los frentes, como los señores Dionisio, Iván Lozada, Sebastián Martínez, Nelson Ríos, David Arenas”, concluye el texto.