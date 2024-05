Juan Pablo Montoya reveló cómo llegó a Fórmula 1: Frank Williams tuvo un papel relevante

Este 16 de mayo se estrenó MontoyAS, el video podcast de AS Colombia y W Radio con Juan Pablo Montoya, reconocido expiloto colombiano de Fórmula 1, quien contó, en esta primera entrega, diferentes detalles de su vida, entre estos, cómo llegó a la Fórmula 1.

“Mi papá tuvo un pedazo grandísimo toda mi carrera”, introdujo.

Añadiendo, al tiempo, que cuando se volvió piloto de pruebas de Williams, “me fue bien y dije ‘oiga, voy para Fórmula 1′; gané el campeonato de Fórmula 2″, que en esa época se llamaba Fórmula 3.

“Eran solo 20 o 10 carreras y gané 6 veces, en las otras iba ganando y me estrellé en la mitad; así es Juan Pablito”, comentó sobre su paso por F2.

Salto de categoría

Montoya habló, precisamente de se cambio de Fórmula 2 a Fórmula 1, en donde destacó el gran papel que jugó Frank Williams y, también, lo caro que es ese deporte.

“Mi papá trabajó muy duro buscando patrocinios aquí y allá haciendo llamadas almuerzos, buscando maneras de que la gente crea en lo que se hace y no es fácil”, comentó.

Ya que, según explicó, “cuando uno llega todo el mundo quiere estar involucrado y quiere apoyar, y eso siempre pasa, el problema es que el proceso es muy caro”.

“Augusto López nos ayudó mucho un año que fue Fórmula 3, el primer año de Fórmula 2 al final estábamos debiendo hasta la casa, estábamos endeudados ‘hasta las orejas’ y estuvimos de buenas porque Frank Williams me ofreció el test, me fue bien y me volvió piloto de pruebas, y me preguntó de frente cuánto debía, le dije la cifra y me dijo que él pagaba eso, que era mi salario”, concluyendo su historia de cómo llegó a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Vea la entrevista completa a continuación: