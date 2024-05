Agarrón entre abogado de Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y la juez del caso de Uribe

Un fuerte agarrón se presentó en la mañana de este viernes tras haberse iniciado la audiencia dentro del proceso del exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

Todo inició cuando el abogado Juan David León, defensor del exfiscal general Eduardo Montealegre y del ex vicefiscal Jorge Perdomo, pidió garantías puesto que recibió amenazas de muerte.

Según dijo, a raíz de las recientes publicaciones del también expresidente en sus redes sociales, en las que específicamente se refirió a sus clientes Montealegre y Perdomo, recibió amenazas de muerte.

La situación se generó porque la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, le explicó que, la audiencia no era el lugar para hacer ese tipo de denuncias y que debía acudir a las autoridades competentes, situación que molestó al abogado, que señaló que dichas intimidaciones se dieron a raíz del proceso que tiene a su cargo y que ella podía adoptar medidas de protección para las víctimas.

“Eso no tiene nada que ver con la audiencia, por muy mediático que sea el proceso, por mucho que llame la atención de los medios de comunicación, lo que vamos a debatir acá es lo que suceda al interior de las audiencias. Yo no vivo pendiente de las redes sociales, no me interesan las opiniones, aquí tenemos que estar pendientes de lo que sucede al interior de las audiencias”, dijo la juez quien, además, pidió no distraer la atención.

Justificó el abogado que la Ley establece que los funcionarios judiciales (jueces), tienen que garantizar la protección de las víctimas y por ello, señaló que, “el derecho a existir es un derecho mínimo que se debe garantizar en un Estado Social de Derecho”.

Entre tanto, la juez aclaró que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación, no ha solicitado ninguna medida de protección.

“¿Nosotros como víctimas tenemos que someternos a que nos amenacen en vía pública, por hacer ejercicio de los derechos? Por un proceso que su señoría está conociendo”, y se preguntó de nuevo “¿tenemos que aceptar que el ejercicio de la profesión se convierta en una actividad riesgosa?”.

El abogado León dijo que no pretende contaminar a la juez del caso con toda la información, pero señaló que se deben proteger a las víctimas.

“Nos amenazaron porque nos dijeron que: todos los guerrilleros debemos morir a punta de plomo”, aseguró el abogado que además le solicitó a la juez que proteja su integridad para ejercer como abogado.

“Yo le solicito a usted comedidamente, que me garantice la vida para poder desarrollar el ejercicio profesional y de representación de mis apoderados y ¿usted me dice que no es parte de la contaminación?”, dijo León quien precisó que no tiene intención de afectar a la juez con dichos datos.

Por su parte, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento manifestó “discúlpeme doctor, pero usted lo único que está pretendiendo es variar el orden de la audiencia de su curso normal”.

Igualmente, la juez le pidió al abogado León que conservara la calma y le permitiera hacer las observaciones que se requieren.

Mientras la funcionaria judicial hablaba el abogado interrumpió, por lo que le dijo “respete doctor León” y él respondió que siempre lo ha hecho.

Observe a continuación el video del agarrón: