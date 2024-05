Petro criticó convención de VOX en España: “donde tengan el poder, la humanidad se acaba”

Desde el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro cuestionó la convención del partido VOX que se desarrolló esta semana en Madrid, España.

“Si no, ver la reunión de VOX en Madrid. No hablo del presidente latino que fue allá porque prometí no hablar más de él, pero es la reunión de todos los fascistas del mundo. Ahora hay una consigna, fascistas del mundo unidos. Donde se unan y tengan el poder, la humanidad se acaba”, dijo Petro.

Ante esto, el mandatario insistió en que hay que defender la democracia en el mundo.

“Por tanto, defender el proyecto democrático es fundamental y el proyecto democrático es el proyecto de la diversidad. Ojo, el proyecto de la etnia única y superior es el proyecto del fascismo”, agregó.

Finalmente, el presidente aseguró que las diferencias no pueden ser motivo de disputas.

“Así que aquí nosotros que somos hijos de la diversidad nos tenemos que entender y no nos podemos matar por nuestras diferencias étnicas ni culturales”, finalizó el jefe de Estado.