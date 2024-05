Álvaro Uribe Vélez recusó al fiscal Gilberto Villarreal, quien lo llamó a juicio

El exsenador Álvaro Uribe Vélez recusó en la mañana de este lunes 27 de mayo al fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, por considerar que vulneró sus derechos fundamentales entre ellos, el del debido proceso.

También expresó que su presencia en el proceso no garantiza ni la objetividad ni la imparcialidad que se requiere en un caso judicial, como en el que está involucrado.

En el documento de 36 páginas le pide al fiscal Villarreal que “remita la actuación ante su superior jerárquico para que proceda a la designación de un nuevo fiscal que garantice la objetividad e imparcialidad del proceso, asegurando así el derecho al debido proceso”.

El también expresidente señala que esta recusación no suspenderá los términos ni la actuación procesal.

“Debo destacar que de conformidad con el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, el planteamiento y la resolución del planteamiento de impedimentos y recusaciones (en contra de los fiscales, agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, y empleados de los despachos judiciales), no suspenderá la actuación procesal. En virtud de lo anterior, no puede bajo ninguna óptica, entenderse esta solicitud como una maniobra dilatoria, ni por ello, ser rechazada de plano”, dijo Uribe Vélez.

El exsenador mencionó en la recusación que, el 9 de abril fecha en la que la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación del escrito de acusación en su contra, nunca se mencionó un tercer delito que posteriormente se adicionó.

Destacó que el jueves 16 de mayo se radicó ante el juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá la ampliación del documento con el que se había programado una audiencia de acusación para el viernes 17 de mayo.

También detalló que, en el mismo escrito de acusación se identificó como víctimas al exfiscal Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal Jorge Perdomo, cuando todavía no habían sido acreditados como tal, por un juez de la República.

“A pesar de estas menciones fácticas y de la identificación como “víctimas”, no es menos cierto que en la imputación jurídica del escrito de acusación del 9 de abril de 2024, no se me endilgó delito alguno por hechos en donde estuvieran relacionados, de forma alguna, los doctores Eduardo Montealegre Lynett y Jorge Fernando Torres Perdomo, lo cual hacía, objetivamente, inviable su reconocimiento como víctimas en este proceso. Sin embargo, el 16 de mayo de 2024, a las 5:31 P.M, unas de 15 horas antes de instalarse la audiencia de formulación de acusación, en donde debía hacerse el respectivo reconocimiento formal de la calidad de víctima, usted procedió a adicionar el escrito de acusación, haciendo la modificación de dos párrafos y endilgándome un nuevo delito”, aseguró Uribe Vélez.

El exsenador revivió el episodio que se presentó en la audiencia del pasado viernes 24 de mayo, cuando al término de la formulación de la acusación, al fiscal Villarreal se le quebró la voz al reconocer el riesgo en el que se encuentra junto con tres de las víctimas del proceso por presunta manipulación de testigos.

Según dijo el expresidente hizo fuertes señalamientos en su cuenta de X, el pasado miércoles.

Según manifestó ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, las afirmaciones del también exsenador afectan a la Fiscalía y a las víctimas y señaló que, en un país como Colombia, cualquier persona está en peligro.

Según detalló Uribe, lo señaló de estar al servicio del exfiscal Montealegre.

“La Fiscalía en este caso se encuentra agraviada por los señalamientos irresponsables del acusado Uribe Vélez porque se ha tildado al delegado de la Fiscalía como la sombra de un exfiscal general de la Nación, que se ha presentado como víctima”, dijo.

“De manera temeraria se ataca y se aprovecha de esa red social, porque si el acusado Uribe Vélez tiene una prueba, una evidencia siquiera sumaria, que este delegado ha faltado a sus deberes frente a este proceso, lo insto a que la exhiba y que no ataque bajo amenazas simuladas a quien habla, al delegado de la Fiscalía en este caso”, añadió.

Agregó el fiscal, “exijo respeto porque si no lo hace, está encubriendo una conducta penal”.

El fiscal Villarreal también dijo que las afirmaciones del exsenador afectaron a tres de las víctimas, específicamente al exfiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Uribe Vélez.

Su voz se entrecortó al señalar que “en este país la vida y la integridad de cualquier persona, bajo este contexto, corre peligro y la verdad en mi caso, lo siento así, no digo más (…)”.

Uribe Vélez aseguró al respecto que, “en la grabación de la audiencia, no sólo se puede apreciar la exaltación del señor fiscal en su intervención, al punto que fue interrumpido por la señora juez, quien lo conminó a que no se trajeran al proceso aspectos propios de otros escenarios, advirtiendo, adicionalmente, que en el curso de la audiencia no se había advertido irrespeto en contra del fiscal”.

Insistió en que el fiscal Villarreal no es imparcial.