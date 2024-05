“Harvard ha fracasado”: duro editorial de Raquel Coronell el día de su grado

Raquel Coronell Uribe, quien dirigirá The Harvard Crimson’s. Foto: The Harvard Crimson's( Thot )

Raquel Coronell, expresidenta de The Crimson, el periódico universitario más antiguo de Estados Unidos, escribió recientemente un editorial sobre las protestas que se han registrado en Harvard por cuenta del armamento que suministra Estados Unidos a Israel en medio de la guerra con Hamás.

Coronell publicó este escrito el mismo día de su graduación y allí hizo un llamado a la libertad de expresión dentro de la universidad.

“Esta es la continuación de casi un año escolar completo de doxxing y acoso destinado a dañar e intimidar a los estudiantes propalestinos. Cuando mis compañeros se enfrentaron a la indignación más intensa que la era digital puede ofrecer, muchos sintieron conmoción”, señaló Coronell.

Asimismo, mencionó que “es gracias a mi familia (periodistas expulsados de Colombia por pedir cuentas al poder, las personas que me han inspirado a convertirme en periodista) que me siento obligada a defender a la prensa estudiantil y a denunciar a sus atacantes, incluso cuando no estoy de acuerdo con ese editorial.”

En esa misma línea, destacó que “tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión son parte integral de una universidad saludable: la libertad de expresión porque puede impulsar la investigación; libertad de prensa porque puede hacer que las estructuras de poder en la universidad rindan cuentas.”

Lea el editorial completo a continuación:

“Clase de 2024, mientras nos reunimos hoy para celebrar nuestra graduación, miren a su alrededor.

Cuando vea los asientos vacíos cerca de usted, recuerde a los miembros de nuestra promoción que no se están graduando con nosotros. Recuerden a aquellos que no lo harán porque fueron castigados esta semana (en flagrante desprecio por décadas de tradición universitaria) por ejercer pacífica y civilmente su derecho a la libertad de expresión.

Esta es la continuación de casi un año escolar completo de doxxing y acoso destinado a dañar e intimidar a los estudiantes propalestinos. Cuando mis compañeros se enfrentaron a la indignación más intensa que la era digital puede ofrecer, muchos sintieron conmoción.

Para mí fue un déjà vu. En abril de 2022, mientras me desempeñaba como presidente de The Crimson, el consejo editorial respaldó el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, que pide a las instituciones que corten los vínculos con Israel por el tratamiento que le da a los palestinos.

El editorial recibió una reacción más rápida e intensa de la que jamás hubiera imaginado.

En los días y semanas siguientes, algunos de los profesores más destacados de Harvard nos criticaron. Muchos de ellos, incluido un ex rector de la Universidad, intentaron forzar a The Crimson a abandonar su autonomía editorial, pidiendo (irónicamente) un boicot al periódico. Varios senadores, la Liga Antidifamación y una gran cantidad de expertos en redes sociales criticaron el editorial.

Pero eso es apenas lo que pasaba en público. Detrás de escena, como presidente del medio, recibí algunos de los mensajes más viles que se puedan imaginar.

Uno de ellos esperaba que mis hijos algún día sufrieran; que mis padres sucumbieran al Alzheimer y olvidaran mi nombre; que muriera de una muerte lenta y dolorosa. Otro me llamó antisemita y me comparó con Hitler, prometiendo “hacer justicia” si algún día estaba cerca de mí.

Recibí cientos de estos mensajes durante unas semanas. Al principio, acosada en línea y enfrentando duras críticas por parte de algunas de las personas más poderosas de Harvard (muchos de ellos, mis modelos a seguir), sentí pánico. Era como beber de una manguera contra incendios. Al poco tiempo, para aguantar, me quedé entumecida. No sé cuál reacción fue peor.

Otros enfrentaron un trato similar. Los miembros del consejo editorial fueron acosados en las redes sociales y su información personal se publicó en el sitio de doxxing Canary Mission. Las amenazas y el acoso se volvieron tan intensos que la Universidad, espontáneamente, consideró necesario aumentar la presencia policial de la Universidad cerca del edificio de The Crimson.

Muchas de las personas que denunciaron el editorial sintieron que era antisemita. Como judía cuya familia fue expulsada de su país de origen, lo entiendo.

Hace tres días asistí a la ceremonia de graduación de estudiantes judíos. Durante mis primeros dos años en Harvard, estuve en Hillel casi todas las semanas: para estudiar, socializar, cenar en Shabat y asistir a eventos. Mi penúltimo artículo como reportera para The Crimson investigó el hecho de que la Universidad no diera almuerzos calientes a los estudiantes kosher.

Entiendo la incomodidad que sienten muchos judíos cuando piensan en el BDS. Como presidente de Crimson hace dos años, personalmente no estuve de acuerdo con la decisión del Consejo Editorial de respaldar esa iniciativa irrestrictamente.

Es gracias a mi familia y a mi tradición cultural que puedo simpatizar con la indignación que causó que muchos en The Crimson fueran señalados y acosados, lo cual me trajo amenazas de muerte y algunos los peores meses de mi vida.

Pero también es gracias a mi familia (periodistas expulsados de Colombia por pedir cuentas al poder, las personas que me han inspirado a convertirme en periodista) que me siento obligada a defender a la prensa estudiantil y a denunciar a sus atacantes, incluso cuando no estoy de acuerdo con ese editorial.

Tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión son parte integral de una universidad saludable: la libertad de expresión porque puede impulsar la investigación; libertad de prensa porque puede hacer que las estructuras de poder en la universidad rindan cuentas.

Parece que casi todos en Harvard, independientemente de sus opiniones sociales y políticas, afirman estar de acuerdo. Pero en los meses posteriores al editorial de BDS, vi a muchos de los afiliados prominentes de Harvard que más abiertamente abogan por la libre expresión avivar las llamas contra The Crimson y contra mí.

Un año y medio después, observé con horror cómo muchas de esas personas adelantaban una campaña de acoso aún más cruel contra mis compañeros. Cada día, sentí revivir esas semanas de infierno: cada historia sobre acoso, doxxing o amenazas de muerte hacía que mi corazón latiera más rápido. Sentí ecos de un pánico que no había sentido en dos años.

En teoría, una crítica aguda del discurso de los estudiantes es esencial para un discurso saludable en el campus. Por muy doloroso que sea creo que está permitido que figuras públicas universitarias dediquen sus importantes recursos a denunciar, incluir en listas negras o llamar a boicotear a la prensa estudiantil. Golpear también es parte de la libertad de expresión.

Pero estas figuras deberían saber lo que están haciendo. Deben saber que sus acciones y la presión externa que atraen hacen que este campus es hostil tanto a la libertad de prensa como a la libertad de expresión, valores que a menudo afirman defender.

En parte debido a sus acciones, es cada vez más frecuente que los estudiantes (periodistas y no periodistas) no puedan relacionarse entre sí, con sus profesores o con los temas relevantes en su universidad sin temor a señalamientos públicos o a represalias profesionales. Figuras influyentes del campus que deberían crear un entorno universitario saludable y seguro han propiciado algo que francamente, puede llamarse macartista.

Mientras observo a docenas de mis compañeros enfrentar duras sanciones por protestas pacíficas que históricamente no habían sido objeto de represalias, me resulta evidente que la presión creada por figuras influyentes (tanto internas como externas) impacta significativamente la forma en que la escuela trata a sus estudiantes.

Al ser testigo de la suspensión equivocada por parte de la Universidad de un reportero de Crimson por su proximidad al campamento, me cuesta creer que la Universidad no haya cedido ante la presión para imponer una disciplina tan draconiana, injusta y excluyente.

Harvard se jacta de una larga y orgullosa historia de graduados impulsando las libertades de esta nación, incluidas las libertades esenciales para el proyecto de educación superior. Ahora, actores externos plantean una amenaza existencial al ejercicio de esas libertades.

Corresponde a la Universidad y a su comunidad resistirlos. Con las suspensiones de la semana pasada, Harvard ha fracasado.

Hoy, en la ceremonia de graduación, escucharemos un discurso de Maria Ressa, una pionera periodística que ganó el Premio Nobel de la Paz por arrojar luz sobre las injusticias perpetradas por regímenes no democráticos. Será una celebración de la importancia esencial de las libertades democráticas: de expresión, de academia, de prensa.

Es una triste ironía que la promoción de 2024 no lo escuche reunida porque, cuando las cosas se pusieron difíciles, Harvard no protegió esos derechos.”