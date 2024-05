Ante Consejo de Estado, la Nación gana demanda en disputa por el Muelle 13 de Buenaventura

Ante el Consejo de Estado, la Nación ganó la demanda en la disputa por el Muelle 13 de Buenaventura. El alto tribunal dejó en firme la finalización del contrato de administración con Ventura Group.

El Consejo de Estado estudió y confirmó la decisión del Tribunal de Cundinamarca que declaró improcedente la acción de cumplimiento con la que el Grupo Portuario pretendía quedarse con la concesión del Muelle 13 para la operación de servicio público de Buenaventura por 20 años más.

El Consejo le dio la razón al Tribunal de Cundinamarca, en cuanto a que la acción de cumplimiento no prosperó porque buscaba que se acataran disposiciones que se acordaron en el contrato y, que ahora, pretendían que se cumpliera un acto administrativo que no estaba vigente porque la ANI no lo validó y dijo que ese contrato perdía validez al no aprobar la prórroga de la concesión.

El caso:

Recordemos que, en dicha acción de cumplimiento que interpuso la sociedad Grupo Portuario, se dice que suscribió con la ANI la concesión “número 002 de 2005″, que consiste en la construcción y operación de un muelle de servicio público para manejo de carga general en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca”.

Sin embargo, la sociedad solicitó la modificación del contrato de concesión para prorrogar el plazo e incorporar nuevas áreas para su desarrollo y, además, fue aprobada por la ANI con la resolución 18615 de 2023.

El caso llegó al Consejo de Estado luego de que el tribunal declarara improcedente la acción de cumplimiento y, ante la apelación de la sociedad portuaria, el expediente fue resuelto por el alto tribunal. Finalmente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado defendió a la Nación y ganó el pleito.