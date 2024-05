Vicepresidenta niega relación con escándalo en UNGRD y pide a senador Jota Pe retractarse

En las últimas horas han surgido diferentes versiones que señalan a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, de estar involucrada en los escándalos de corrupción que giran en torno a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Ante los cuestionamientos, la alta funcionaria reaccionó negando cualquier participación en estos hechos.

“Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción”, dijo Márquez.

Incluso, el senador Jota Pe Hernández fue una de las personas que cuestionó el actuar de Márquez, por eso la vicepresidenta pidió rectificación.

“No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas. La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro Gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”, puntualizó.