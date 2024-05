Luis Carlos Reyes será el nuevo ministro de Comercio

Como lo anticipó La W y tras varios días de especulación, este 29 de mayo se confirmó la llegada de Luis Carlos Reyes como ministro de Comercio después de que el Gobierno Nacional publicara su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República.

Reyes llega al cargo como reemplazo de Germán Umaña, quien estuvo en la cartera desde el comienzo de este Gobierno. Además, se venía desempeñando como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y, antes de ello, como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Cabe recordar que, en días pasados, Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló cuáles serían las verdaderas razones por las que Germán Umaña dejó su cargo como ministro de Comercio: el ministro no dejó la cartera de Comercio por voluntad propia, sino por cuenta de una mala relación que no lo involucra a él directamente.

Ese movimiento se daría para poder reubicar a Luis Carlos Reyes, en aquel entonces director de la Dian, ya que el funcionario no tendría una buena relación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Esta situación obligóa buscar un nuevo cargo para Reyes, que, en este caso, resultó siendo el propio Ministerio de Comercio. Una vez el cambio ocurra, el ministro de Hacienda sería el encargado de poner un nuevo director de la Dian.

En cuanto al ahora exministro Germán Umaña, le fue ofrecido un cargo diplomático en la Embajada de Colombia en Bruselas, Bélgica. No obstante, La W conoció que Umaña considera que se le dio un “trato de chivo expiatorio” en una pelea que no era suya, así que, por carácter y por dignidad, él no aceptaría ningún puesto.