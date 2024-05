Demócratas quieren terminar con Trump, no quieren que siga su campaña: Mercedes Schlapp

Mercedes Schlapp, exasesora de comunicaciones de la campaña de reelección de Donald Trump, conversó en los micrófonos de La W sobre el caso Stormy Daniels, por el cual fue declarado culpable el expresidente de Estados Unidos.

Según mencionó Schlapp, “ayer fue un día trágico en Estados Unidos, aunque no estamos sorprendidos de lo que ocurrió, estamos muy preocupados por el abuso del poder del juez y de los que están detrás del presidente Trump y de los demócratas que quieren terminar con el presidente Trump, no quieren que siga su campaña para presidente”.

En cuanto al juez que lleva el caso, la exasesora comentó que “ya es muy tarde para que Merchán se aparte del caso, sabemos que, en Nueva York, como es un estado bien izquierdista, Merchán le da ha dado fondos para el presidente Biden y a los demócratas, la hija del juez ha recaudado fondos para los demócratas.”

Añadiendo que “el juez puede decidir meter a Trump en la cárcel y sería algo terrible, están interviniendo en nuestras elecciones, pero el presidente Trump dice que no hay que perder la esperanza porque el último veredicto va a ser el 5 de noviembre en estas elecciones”.

De igual manera, Schlapp destacó que “el juez tiene un motivo político, desde el principio ha tomado decisiones que no entendemos, aceptó que Stormy Daniels, que no tenía evidencia, pudiera dar su testimonio, que iba a ser algo que no tenía nada que ver con el caso. Además, aceptaron que Michael Cohen fuera el testigo más importante del caso. Sabemos que este caso no hubiera ocurrido si no fuera el presidente Trump”.

En esa misma línea, comentó que los demócratas buscan terminar con la campaña presidencial del Donald Trump. “Sabemos que el presidente Biden y su campaña están viendo esto como un beneficio para ellos, sus asesores se han reunido con varios abogados de Nueva York, de Georgia, es una conexión que tienen con estas personas que están acusando a Trump. Ellos quieren que Trump sea un criminal y eso para impactar los debates, las elecciones, entonces ya estamos en un área muy peligrosa en Estados Unidos”.

Por último, mencionó que lo sucedido en este caso se debe a “un odio que los izquierdistas tienen con el presidente Trump”.

“Yo nunca quisiera que Biden pasara por lo que ha pasado el presidente Trump porque el caso nunca hubiera ido a la Corte si no fuese el presidente Trump. Este es un momento donde él es candidato presidencial, cambiaron las reglas para poder acusar al presidente Trump por dinero”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: