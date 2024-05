¿Son lo mismo? Estas son las diferencias entre paro cardiaco y un infarto

Sufrir de un problema en el corazón es más habitual de lo que se cree, pues tan solo en lo corrido de 2023 en Colombia fallecieron 45.465 personas por enfermedades en este órgano, de acuerdo con datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). A su vez, en Estados Unidos murieron 350.000 habitantes a causa de un paro cardiaco, una afección completamente distinta a un infarto, según lo informado por la Asociación Americana del Corazón.

¿Qué es un infarto y un paro cardiaco?

También conocido como ‘ataque cardiaco’, el infarto “ocurre cuando el flujo de sangre que transporta oxígeno a una parte del músculo cardíaco se bloquea repentinamente”, explica el Instituto Nacional de Salud (NIH) avalado por el Gobierno estadounidense; en ese sentido, el corazón al no recibir oxígeno suficiente empezará a morir de manera paulatina si no se atiende por los servicios de emergencia rápidamente.

Por su parte, el paro cardiaco resulta ser una “afección en la que el corazón deja de latir en forma repentina”, señala Medline Plus, centro de información también del Gobierno de Estados Unidos; por lo tanto, la sangre dejaría de fluir hacia el cerebro y otros órganos que son considerados vitales. Aunque ambos problemas en el corazón son igual de importantes de atender, el paro es de mayor gravedad porque generaría “la muerte en cuestión de minutos”, agrega la entidad.

Diferencias entre un infarto y un paro cardiaco, según expertos

La primera diferencia entre ambos problemas del corazón radica en su significado, pues como lo mencionamos, el infarto se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón; mientras que, el paro cardiaco sucede en el momento en que este órgano deja de latir.

La segunda disimilitud se encuentra en las razones que causan la aparición tanto del infarto como del paro cardiaco; entonces, el primer caso se genera por “la coagulación de la sangre en una arteria que normalmente suministra oxígeno y nutrientes al corazón”, sugiere Eduardo Sánchez, director médico de la Asociación Americana del Corazón. Por lo tanto, existen varios factores que crean los coágulos de sangre; por ejemplo, la aterosclerosis (acumulación de colesterol, grasas, entre otras sustancias), fumar, la diabetes, obesidad y la presión arterial alta.

Por su parte, el paro cardiaco es ocasionado por enfermedades, así como por distintas afecciones; en ese sentido, Medline Plus asegura que ocurren cuando existen arritmias donde “los ventrículos no laten en forma normal”; por inconvenientes con las arterias en las que no pueden transportar suficiente sangre al corazón; debido a un estrés físico, es decir, por hacer ejercicio de una manera intensa; también, a causa de trastornos hereditarios y finalmente por cambios en el corazón como el agrandamiento.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto y un paro cardiaco?

Tanto el infarto como el paro cardiaco albergan diferencias notables en los síntomas previos a su aparición; entonces, se reconoce al primero señalado cuando la persona tiene dolor intenso en el pecho, malestar general, mareo, náuseas y sudoración, menciona la Clínica Universidad de Navarra.

Ahora bien, el síntoma más recurrente que aparece con el segundo es la pérdida del conocimiento o un desmayo repentino, que “sucede cuando el corazón deja de latir”, asevera Medline Plus.

Es importante resaltar que ante la presencia de ambos problemas en el corazón, se debe acudir de inmediato a un centro de urgencias para recibir la atención adecuada y hacer RCP en caso de necesitarse.