Parece que no entendió una palabra de lo que él mismo firmó: Petro contra Santos

Tras la carta que el expresidente Juan Manuel Santos envío al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cual deja clara las condiciones del acuerdo de paz y en la que advierte que con él no se puede convocar una constituyente, el presidente Gustavo Petro cuestionó la posición de Santos asegurando que no entiende lo que él mismo planteó.

“La paz de Santos hoy está en discusión, él mismo la ha puesto, confundido un poco (…) Pareciera que Santos no entendió una palabra de lo que él mismo firmó en la fase final, la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”, manifestó Petro.

Entretanto, el presidente defendió los cambios que el Gobierno quiere hacer para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

“Cómo no vamos a tener que cambiar las normas para hacer un acuerdo de paz? ¿Cómo se nos ocurre que el país que tenemos, con sus estructuras mentales, políticas y económicas pueda ser capaz de hacer la paz?”, cuestionó el mandatario.

Finalmente, Petro se refirió al “sindicato del pasado” en el que se encasilló a varios expresidentes, y que ha sido citado por el excanciller Álvaro Leyva en varias ocasiones y que, según el mandatario, impide que salgan adelante sus reformas.

“Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, agregó Petro.