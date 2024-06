Jens Juul Holst, ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación, habló en La W

Los descubrimientos y el desarrollo de nuevos medicamentos que ayudan a controlar la diabetes y a bajar de peso que han llevado a cabo cinco líderes mundiales en el campo de la endocrinología, Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, han sido reconocidos en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024.

Sus investigaciones han permitido desarrollar nuevos fármacos, en un primer momento para el tratamiento de la diabetes, que posteriormente se han aplicado con éxito a la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, y para mitigar también patologías asociadas como las cardiovasculares.

El jurado destacó que sus trabajos han contribuido al desarrollo de medicamentos que “están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo”.

El profesor Jens Juul Holst, investigador de la Universidad de Copenhague y uno de los mayores expertos en el campo de la diabetes, habló en los micrófonos de La W sobre sus investigaciones.

“En 1986 comenzamos a buscar esa molécula que pudiera estimular la hormona que resolviera esos problemas que tenían nuestros pacientes y comenzamos esas observaciones. En ese mismo año encontramos esa molécula”, dijo.

En cuanto al uso responsable que debería tener el Ozempic, el profesor aseguró que “este tratamiento es para la diabetes, pero para las personas que sufren de obesidad puede ser beneficioso porque las personas obesas tienen un riesgo mayor cardiovascular, tienen un riesgo más alto de morir, esta medicación puede ser beneficiosa para las personas que tienen consigo otras enfermedades que acompañan la obesidad”.

Añadiendo que “el problema no es que las personas lo usen, es que hay escases de este medicamente en el mundo, sí hay personas que están usando Ozempic sin necesitarlo todavía y eso lleva a que haya escases”.

En cuanto a los posibles riesgos que podría generar el consumo de Ozempic sin necesitarlo, el experto explicó que “no hay problemas serios asociados a usar este medicamento o no trae efectos secundarios, hay unos que sí son conocidos, pero son menores, como las náuseas y al comienzo de la terapia puede tener un aumento en el vómito, pero a largo tiempo no se conocen complicaciones serias. Ya se lleva usando gran tiempo y no han podido establecer problemas serios en el momento”.

