Biden aclaró que permite a Ucrania usar armas en territorio ruso solo en zonas fronterizas

Joe Biden. Foto: EFE/EPA/Daniel Cole / POOL MAXPPP OUT / Daniel Cole / POOL ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó este jueves 6 de junio que Ucrania tiene autorización para usar armas estadounidenses en territorio ruso solo cuando sea cerca de la frontera, y dijo no estar especialmente preocupado por la última amenaza de su homólogo de Rusia, Vladímir Putin.

“No estamos autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia y no estamos autorizando ataques contra Moscú, contra el Kremlin”, apuntó en una entrevista concedida a la cadena ABC News desde Francia, adonde ha acudido para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

La Administración de Biden dio permiso a finales de mayo a Ucrania para atacar dentro de Rusia utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, como cohetes y lanzacohetes, pero solo cerca de la frontera con el área ucraniana de Járkov.

Ya entonces se aclaró que Ucrania no puede usar esas armas para atacar infraestructura civil o lanzar misiles de largo alcance, como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, para alcanzar objetivos militares en el centro de Rusia.

No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, apuntó después a la prensa que la política estadounidense hacia Ucrania evolucionaría según fuera necesario.

Este miércoles, Putin amenazó a los países occidentales con una respuesta “asimétrica” en caso de que suministren armamento de alta precisión a Ucrania para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso.

ABC News preguntó a Biden si está preocupado por esas últimas declaraciones.

“Lo conozco desde hace más de 40 años. Me preocupa desde hace 40 años. No es un hombre decente. Es un dictador y está luchando para asegurarse de que mantiene unido su país mientras continúa con este ataque. No estamos hablando de darles armas para atacar Moscú, el Kremlin. Solo al otro lado de la frontera”, afirmó en un extracto de esa entrevista, que se difundirá completa este mismo jueves.