¿Qué hacer ante una mordedura de serpiente? Esto explica una experta desde Córdoba

Montería

De acuerdo con la médico toxicólogo de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pavas, la mordedura de una serpiente o accidente ofídico como se le conoce técnicamente, se debe tratar como una urgencia médica y no en casa, pues el único tratamiento efectivo es el uso de suero antiofídico.

La experta presidió una capacitación dirigida a los prestadores de servicios de salud en Córdoba, donde hizo énfasis en que las prácticas no médicas alargan el tiempo del tratamiento y pueden poner en riesgo la vida. En ese sentido, puntualizó que se “debe acudir en el menor tiempo posible al hospital o centro de salud más cercano”, una vez se presenten este tipo de accidentes.

¿Por qué es tan importante que una persona asista a un centro médico en el menor tiempo posible?

“Porque si la persona demora puede poner en riesgo su vida. Muchas veces las prácticas no médicas alargan el tiempo del tratamiento y el único tratamiento efectivo es el uso de suero antiofídico”, destacó la funcionaria.

Asimismo, dijo que en Colombia existen varias especies de serpientes y que no todas van a generar envenenamiento. En ese sentido, expresó que “se debe hacer el llamado a la comunidad: si se encuentran con una boa o un colúbrido, candelilla o cazadora, por favor no las maten, porque estas serpientes no son de importancia médica”.

Le puede interesar en La W: Gobernador de Córdoba advierte que la continuidad del PAE dependería del Gobierno Nacional

Sin embargo, aclaró que “tenemos otras que sí son de importancia médica como la mapaná, la porthidium, la patoco que pueden generar cuadros hemotóxicos. Es decir, que la persona no coagule y poner en riesgo su vida”.

Una vez se presentan los accidentes ofídicos, la experta asegura que “inicialmente, hay dolor, se inflama o se genera edema como llamamos en medicina y pueden registrarse estigmas de sangrado. Pueden sangrar por encías o algún tipo de sangrado gastrointestinal”.

¿Cómo evitar las mordeduras de serpientes?

“Se debe prevenir la mordedura de serpiente evitando acumular basuras o tener roedores en la casa y todo este tipo de situaciones mejorará la convivencia entre serpientes y seres humanos”, agregó la experta.

Cabe recordar que, durante el 2023 más de 100 personas sufrieron mordeduras de serpientes en Córdoba. La mayoría de los casos se presentaron en la zona rural.