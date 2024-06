¿Qué velocidad de Internet se considera buena? Megas recomendadas para el plan del hogar

Con el auge de la navegación por la web y el desarrollo de plataformas de contenido digital como Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, entre otros, se volvió indispensable contratar un servicio de Internet en el hogar e incluso en el celular para disfrutar de todo lo que ofrece el estar conectados; sin embargo, al momento de elegir un operador que brinde el servicio, el usuario se encuentra con un amplio panorama de planes con diversas características, sobre todo en la cantidad de megas del wifi, aspecto determinante que influirá en la velocidad del Internet.

Por lo tanto, a mayor cantidad de megas que se contraten, el usuario no solo navegará más rápido, sino también los videos o películas de las plataformas de ‘streaming’, así como los juegos en línea como ‘Fortnite’, ‘Call of Duty’ y más, cargarán en menor tiempo, permitiendo una mejor fluidez. Ahora bien, es importante resaltar que dependiendo de la cantidad de velocidad que tenga el plan de hogar, el precio aumentará o disminuirá según sea el caso; por lo que, antes de contratar cualquier servicio es fundamental que el ciudadano revise sus ingresos mensuales para que adquiera el que mejor se ajuste a sus capacidades económicas.

¿Qué velocidad de Internet se considera buena?

Si bien, expertos en redes móviles y de wifi como ‘Claro’ aconsejan contratar el plan de Internet con los Mbps justos de acuerdo con el uso que se le dé, otros recomiendan que la velocidad mínima que los hogares deberían tener para navegar fluidamente, ver películas o series en buena calidad, jugar en línea sin problemas e incluso tener varios dispositivos conectados al mismo tiempo al wifi, sería de mínimo 100 Mbps de descarga y al menos 10 Mbps de velocidad en la carga.

No obstante, si el usuario considera que esta velocidad no es suficiente para el uso que le da al Internet, podría contratar más megas con el operador para emplear hasta 900 Mbps, ideal sobre todo para que no existan interferencias o se demore en cargar demasiado las páginas consultadas, así como los videojuegos en línea.

¿Cómo saber cuál es su velocidad de Internet?

Para verificar la velocidad que tiene actualmente el Internet de su casa, deberá realizar un test o prueba en línea a través de diferentes portales gratuitos como ‘Speddtest by Ooka’, ‘Fast.com’, ‘Suma Móvil’, entre otros, que hallará fácilmente en su navegador de confianza.

Tras ejecutar la prueba de velocidad, el sistema le informará la cantidad de megas que posee tanto de subida como de bajada y, de esta manera, conocerá realmente con cuánto está navegando. Asimismo, para contar con un resultado más preciso, diferentes expertos sugieren realizar la prueba conectando un cable de ‘Ethernet’ al dispositivo donde está haciendo el test.