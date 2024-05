¿Qué hacer si su televisor no se conecta a internet? Pasos para solucionarlo

Los televisores se han convertido en el centro de entretenimientos de los hogares, ya que estos dispositivos permiten instalar aplicaciones y juegos que generan cierto gusto a los consumidores.

Sin embargo, en algunas situaciones causan un dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando el televisor no se logra conectar con normalidad al WiFi. Por esta razón, W Radio le cuenta que debe hacer en estas circunstancias.

¿Por qué no puede conectar el televisor al WIFI?

Existen una cantidad de razones por las que no se puede conectar el televisor al internet de forma inalámbrica. Por ejemplo, puede que la señal no llegue correctamente, que el router se haya desconfigurado o que el televisor no reconozca correctamente la señal del internet.

Compruebe la red del internet

El primer paso que debe realizar es verificar que todo esté en orden con la conexión del internet en su hogar. Para ello, puede conectar cualquier dispositivo a la red y comprobar que esté funcionando.

Si el Wifi está funcionando de forma correcta, lo más seguro es que el fallo se encuentre en el televisor. En este caso puede optar por compartir internet a través de su dispositivo móvil.

¿Cómo compartir internet usando un móvil Android?

Vaya a los ajustes de su celular Busque la opción “Más” y entre en la red WIFI Establezca un usuario y contraseña Pulse en activa Zona Wifi portátil

¿Cómo compartir internet usando un iPhone?

Diríjase a la configuración Oprima la opción datos móviles Comparta internet Toque la opción “permitir a otros conectarse”

En caso de que no se pueda conectar a internet, la situación apunta a que será un fallo puntual del router, aunque también puede ser problema del televisor.

¿Cómo solucionar el problema si el fallo está en el televisor?

Reinicie el televisor Apáguelo y déjelo durante 10 minutos desenchufado Después de que se cumpla el tiempo establecido, vuelva a conectar el televisor Confirme si se ha solucionado el problema

Si el problema continúa, vaya a los ajustes de su televisor y revise:

Contraseña del Wifi. (la mejor opción es que borre los datos y vuelva a escribir la red desde cero) Verifique que el modo ahorro de energía no este activado

¿Cómo solucionar el problema si está en el router?

Desconecte el router de la corriente Espere un minuto Vuelva a conectarlo

Si la señal sigue siendo inestable, debe ponerse en contacto con un proveedor de internet, ya que el fallo podría venir directamente desde el operador.

Es probable que el motivo por el que no puede conectar el televisor al Wifi tenga que ver con problemas en la señal, ya sea por interferencias o saturación. De modo que, puede probar desconectando los equipos, menos el televisor para ver si se soluciona el fallo.

Tenga en cuenta que si el problema es que la señal no llega con suficiente intensidad, es probable que sea porque su televisor se encuentre lejos del router, ya que en muchas ocasiones las paredes crean interferencias.