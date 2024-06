Tenemos un estado de alistamiento de aeronaves del 67%: comandante de Brigada de Aviación

Luego de que se diera a conocer que actualmente el Ejército de Colombia cuenta con 138 aeronaves, de las cuales 92 están operativas y 46 en mantenimiento, en diálogo con La W, el comandante de la Brigada de Aviación No 32 entregó detalles del estado de la flota de helicópteros. “Tenemos un estado de alistamiento del 67% que es bueno, pero varía todos los días, porque se presentan imprevistos”.

“En promedio, a nivel mundial se maneja unos estándares del 70%, entonces no tenemos un porcentaje malo. La capacidad del Ejército no está afectada por la capacidad de sus aeronaves, los recursos asignados nos permiten mantener la flota en 67% o 70%, pero no es cierto que no tenemos recursos, lo que sí es cierto es que los recursos deberían ser mejores (…) ese porcentaje que tenemos es suficiente, pero podríamos estar mejor, lo ideal es tener la capacidad en más del 60%”.

En cuanto a los helicópteros MI de fabricación rusa, añadió que solo ocho están en operación. “Existe ya una asignación para poder contratar el manteniendo de estas aeronaves y recuperar esas capacidades por la imposibilidad de contratar el mantenimiento (…) el mantenimiento de nuestras aeronaves debe cumplir mantenimientos programados, que esté en mantenimiento no quiere decir que estén olvidados”.

Desde hace más de seis meses, La W ha estado haciendo seguimiento a la flota de helicópteros MI de fabricación rusa con los que cuenta Colombia.

Actualmente, más del 50% de esta flota se encuentra detenida o, como se conoce en la aviación, en estado de preservación. Esto, ante la falta de repuestos tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022. Es decir, las aeronaves no están varadas y no hay una crisis aérea en el país.

En total son 11 de 20 helicópteros con los que cuenta actualmente el Ejército Nacional para transporte de tropa y de carga.

La W también pudo conocer que, aparte del trabajo que realizan los técnicos de aviación del Ejército, también se están buscando otras opciones con países como Estados Unidos que, aunque no fabrica helicópteros MI, sí tiene flota de Black Hawk que se dejarían de usar este 2024, por lo que podrían emplearse para las misiones que realizan las aeronaves rusas.

Por eso, se han venido adelantando mesas de trabajo con el Ministerio de Defensa para que se puedan suplir las necesidades.

Aparte, el Ejército ha venido utilizando los helicópteros Black Hawk con los que cuenta la institución para reemplazar las horas de vuelo y las actividades y misiones que realizaban los MI-17.

“La preservación es una fase del mantenimiento programado que aplicamos en aviación Ejército. Con el programa ‘Cosis’, cuidado de almacenamiento para aeronaves, lo que buscamos es mantener las aeronaves en el tiempo, dentro de un estado seguro, mientras esperamos una pronta solución”, dijo a La W el coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación No. 32.

